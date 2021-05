Novavax, empresa de vacunas de última generación para enfermedades infecciosas graves, ha presentado este lunes los resultados de un estudio preclínico para una vacuna contra la gripe estacional (NanoFlu™) y contra la COVID-19 (NVX-CoV2373).

Esta vacuna ha mostrado respuestas inmunes positivas tanto para el coronavirus como para la gripe, según se muestra en un escrito publicado por la empresa americana, estudió una vacuna cuadrivalente contra la gripe de nanopartícula formulada junto con una vacuna recombinante con proteína SARS-CoV-2 Spike y Matrix-M™ adyuvante.

Este escrito, titulado Combination Respiratory Vaccine Containing Recombinant SARS-CoV-2 Spike and Quadrivalent Seasonal Influenza Hemagglutinin Nanoparticles with Matrix-M™ Adjuvant, señala que esta ‘doble’ vacuna protege tanto a la gripe A como a la B como contra el virus SARS-CoV-2.

«Los resultados de este estudio se basan en nuestro éxito hasta la fecha con NVX-CoV2373, y con NanoFlu, que logró satisfacer todos sus objetivos en un ensayo pivotal de fase 3 anunciado el año pasado», ha explicado Gregory M. Glenn, M.D., presidente de Investigación y Desarrollo de Novavax.

«Podría ser una herramienta importante para el futuro en la lucha a largo plazo contra ambos virus respiratorios dañinos».

La vacuna de Novavax, en cuya fabricación ha participado una empresa gallega, ha reportado una efectividad del 89,3% en su fase tres de ensayo clínico.

¿Cuándo llegará a España?

Esta combinación de vacunas ha provocado que su llegada a España se retrase algunos meses. Este cambio de estrategia, pues inicialmente iba a ser una vacuna únicamente contra la COVID-19, ha provocado que se llegada a Europa se vislumbre para el mes de octubre, coincidiendo con el inicio de la campaña de la gripe.

España pierde así algo más de 20 millones de dosis para alcanzar el objetivo de tener al 70% de la población vacunada a finales de verano. Hasta el 30 de septiembre, España tiene previsto recibir 93,5 millones de dosis, cantidad suficiente para inmunizar a 55,5 millones de ciudadanos

