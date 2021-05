Juan Luis Manfredi Sánchez, profesor titular de Periodismo y Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha, y licenciado en Periodismo e Historia por la Universidad de Sevilla, será durante el próximo curso 2021-22 el ocupante de la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown.

Esta cátedra se enmarca en el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, la Universidad de Georgetown, la Embajada de España en EE.UU. y Endesa en 1999. Esta fue inaugurada por el actual rey de España, entonces Príncipe de Asturias, alumno de la Universidad de Georgetown entre 1993 y 1995.

Su objetivo es promover en la sociedad estadounidense un mejor conocimiento de la realidad española. Se concreta en la contratación de un profesor especialista en los campos de la Ciencia Política, Historia, Economía, Sociología, Humanidades y áreas afines a estas. Está financiada en aproximadamente un 70 % por la Fundación Endesa y en un 30% por la Universidad de Georgetown.

Manfredi presentó una propuesta que destaca por fomentar un conocimiento en Estados Unidos de la situación actual en España. La temática está centrada en “La desglobalización y la diplomacia pública”.

Reconocimientos

A lo largo de sus años de carrera profesional, ha acumulado numerosos méritos académicos. Además, ha liderado proyectos como el europeo MEDIADEM y el «Media Pluralism Monitor in Spain». Asimismo, ha realizado numerosas publicaciones sobre relaciones internacionales, diplomacia, comunicación y tecnología, así como sobre riesgo político y orden liberal.

Por ello, ha sido merecedor de importantes premios como el Premio Fundación Autor al mejor trabajo de investigación y el Premio RTVA a la mejor tesis doctoral en 2006. Además, fue galardonado con el Premio Blas Infante de Investigación en Administraciones Públicas en 2002. Una de sus publicaciones más recientes han sido “Diplomacy for the world to come” en 2020. En la actualidad tiene vigente el proyecto de I+D “La diplomacia pública de las mega-ciudades”.

El camino hacia el éxito

Manfredi recibirá la cátedra tras ser seleccionado en un proceso en el que se valoraron los CV y los planes de acción de once candidatos. Un comité de selección mixto escogió de entre ellos a tres finalistas que fueron entrevistados por la universidad norteamericana. Esta, finalmente, se decantó por Manfredi.

El hasta ahora docente de la Universidad de Castilla-La Mancha podrá ver prorrogada su cátedra hasta un máximo de 2 veces. De esta forma, podría permanecer en Georgetown hasta 3 años.

