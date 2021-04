El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado hoy la imagen de este cupón en un encuentro que ha mantenido con algunos cargos en la sede del teatro.

Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo la imagen identificativa de este aniversario bajo el lema ’30 años contigo’ y una amapola como protagonista. Con ello quieren rendir homenaje a todos los profesionales que durante estas tres décadas han hecho posible su programación y que aplauden a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y al Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza. Ellos han sido pilares esenciales en la vida de este Coliseo, según destacó el delegado territorial de la ONCE.

Martínez dijo que el cupón del Maestranza reivindica a Sevilla “como un escenario principal de la cultura de este país, como cuna del flamenco, como ciudad de la ópera, como sede de una de las mejores orquestas de este país, y como sinónimo de excelencia artística, de genio y de talento”.

El delegado de la ONCE defendió que el coliseo sevillano está siendo “ejemplar” en su adaptación a los nuevos tiempos del COVID, demostrando que la cultura es segura. “No hay más que venir como espectador para comprobarlo”, dijo. Y pidió a continuación un compromiso más activo por parte de los poderes públicos, de la iniciativa privada, y de la sociedad en su conjunto, para hacer efectiva la supresión de las barreras que todavía entorpecen el acceso a la cultura en condiciones de igualdad.

Compromiso social y cultura con compromiso

Por su parte, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha agradecido a la ONCE “su implicación en una fecha tan especial para el Teatro de la Maestranza de Sevilla”, dado que “celebrar los treinta años de un teatro supone exaltar una hermosa historia en común; una conquista común de toda la sociedad sevillana y andaluza”. “Sois un auténtico ejemplo de compromiso social y permanente con la Cultura”, subrayó Patricia del Pozo. “Y no puede haber nada más bello que cuando confluye el compromiso social con el compromiso por la cultura”.

Del Pozo ha indicado que “es una buena ocasión para mirar atrás y reconocer la labor realizada a lo largo de tres décadas por el Teatro de la Maestranza. Sin duda, uno de los grandes espacios líricos del Sur de Europa que ha consolidado una afición a la música y ha servido de trampolín a una brillante generación de intérpretes andaluces que triunfan por el mundo».

La consejera ha aprovechado la ocasión para “felicitar al equipo del Teatro de la Maestranza ‒a todos los que han pasado por él y a los que lo integran en la actualidad‒ por el trabajo realizado desde su apertura en 1991. El teatro es un espacio de reflexión y de belleza; también un lugar para el encuentro”, ha destacado Patricia del Pozo.

Orgullo de Sevilla como ciudad de la ópera

Por su lado, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha destacado el papel fundamental que juega el Teatro de la Maestranza en la agenda cultural de la ciudad, que sigue muy viva a pesar de las circunstancias de la pandemia. “Durante estas tres décadas, este coliseo nos ha devuelto el orgullo de ser la gran ciudad internacional de la ópera que más de 150 libretos se ocupan de recordarnos. Sevilla ha dejado de ser un decorado para engarzarnos definitivamente en la gran tradición y el gran circuito europeo de la ópera, así como de otras disciplinas artísticas”.

En este sentido, Muñoz ha subrayado que este teatro cuenta “con unas condiciones artísticas y escénicas que hace 30 años ni siquiera soñábamos y que hoy nos igualan con los más modernos teatros del mundo”. Ha puesto en valor que el Maestranza es en sí mismo uno de los grandes emblemas de Sevilla, “ya que un teatro hace ciudad y es una de las expresiones más indicativas de la capacidad creativa e intelectual de la misma”.

Por último, Muñoz ha agradecido a la ONCE, en nombre del Ayuntamiento de Sevilla, el reconocimiento al Teatro de la Maestranza en el día de su 30 aniversario. “La ONCE, al dedicar su cupón a esta efeméride, supone un altavoz para difundir lo que bulle en una ciudad como Sevilla, en este caso, un equipamiento tan importante para la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad”, ha señalado.

Conexión con el público

Treinta años después de su inauguración, el Teatro de la Maestranza lidera la oferta cultural de Andalucía. Además, se ha convertido en uno de los espacios de referencia de la lírica en España gracias a sus características técnicas, la calidad y la variedad de su programación.

El director general del Teatro de la Maestranza consideró “muy emocionante y estimulante” que la ONCE proyecte la imagen del coliseo sevillano en toda España a través del cupón. El teatro “es un espacio absolutamente imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad”, dijo.

Javier Menéndez agradeció a la ONCE que distinga al Maestranza por su «ejemplaridad» en la gestión del COVID y celebró que el proyecto merezca el respaldo de una organización que “convirtió la expectativa de fortuna del sorteo del cupón en un gesto de compromiso con las acciones sociales que han modernizado la vida de las personas ciegas en España. Si un teatro que no conecta con las inquietudes sociales de su comunidad –sostiene Menéndez-, no es un teatro vivo. Gozar el apoyo y sentir su logo deslizándose en las manos de los compradores de 5 millones de cupones es un gesto que nos llena de orgullo y que confirma nuestra cálida conexión con el público, también invidente, en el 30 aniversario de nuestro Teatro”.

