Juan Espadas, actual alcalde de Sevilla, continúa con su agenda por las distintas ciudades andaluzas cuando ya se empieza a hablar de quién será el elegido para ser candidato del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta. Susana Díaz, entre tanto, sigue recorriendo Andalucía y la Ejecutiva del PSOE de Jaén solicitó de manera formal a la regional que adelante el proceso de elección de candidato a la presidencia de la Junta para que este se celebre antes que el Congreso.

La ruta que está haciendo el alcalde Espadas evidencia su aspiración para liderar el PSOE andaluz y ser así el nuevo candidato para las futuras elecciones autonómicas. El actual Presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha descartado un adelanto electoral como el de Madrid porque dice tener presupuestos y apoyos garantizados.

Gira por Andalucía

El pasado viernes Santo, Espadas estuvo en Málaga, lo que evidenció su intención de promocionarse y levantó críticas en la ciudad que gobierna. Varios días después se fue hasta Jerez de la Frontera, gobernada por su compañera, Mamen Sánchez, para anunciar «una alianza en beneficio de ambas ciudades y el resto de Andalucía». Pero la visita más comentada ha sido la de Huelva, donde fue recibido por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que se suponía afín a Susana Díaz. Aquí acudió como «presidente de Congresos y Turismo de Sevilla», algo de lo que se debería encargar el concejal de turismo, lo que evidencia aún más la carrera por el liderazgo andaluz.

Juan Espadas en Huelva

«Estoy gestionando la Alcaldía de Sevilla y obviamente hablando y escuchando, sobre todo a los compañeros y militantes de mi partido que me llaman o que me plantean determinadas cuestiones, pero no estamos en un proceso de primarias y hay que ser absolutamente respetuoso con el papel de cada cual», dijo Espadas según recogió Europa Press.

La intención desde Ferraz es convocar las primarias antes de mayo por un posible adelanto electoral de Juanma Moreno. Si fuese antes del otoño, Espadas no piensa dimitir como alcalde de Sevilla, sino que se mantendría en el cargo hasta que hubiera una convocatoria clara de las elecciones autonómicas. Habrá que esperar para saber si finalmente se convocan las primarias y la candidatura de Espadas se hace oficial.

