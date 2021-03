La candidatura de Ávila ha manifestado su pesar y profunda indignación porque en el día de ayer «se constató el fraude sin precedentes del XV Congreso del PP de Sevilla que ha provocado una avalancha de denuncias de afiliados que no han podido participar».

Ávila denuncia que cientos de afiliados al corriente de pago no han podido ejercer su derecho al voto en una «clara maniobra por secuestrar la democracia de este congreso».

A las irregularidades ya denunciadas en las últimas semanas se unen otras detectadas, señala, en el día de ayer, igualmente, preocupantes. Por ejemplo, «la existencia de un elevado número de candidatos a compromisarios que han visto sus nombres en las listas de Virginia Pérez sin haber rellenado ni firmado documento alguno, hecho que fue denunciado».

Una de las compromisarias de Ávila ha denunciado en las redes sociales que su nombre no aparecía inexplicablemente en las listas y, por tanto, tuvo que hacer diversas gestiones para que le permitieran votar, pero siendo finalmente vetado su papel de compromisaria por este problema.

No puedo ni debo callar

Soy militante, iba de compromisaria…👉leer 👇https://t.co/gkiMmiXlnu pic.twitter.com/pHkKkcoR2f — Rocío De los Reyes Machuca (@machuca30) March 21, 2021

Este anuncio de impugnaciones y recursos lleva aparejado el no reconocimiento de unos resultados de un proceso «claramente diseñado y amañado para favorecer a la candidatura de la presidenta, eliminando irregularmente electores y candidatos a compromisarios en las circunscripciones donde le convenía a Virginia Pérez, e introduciendo irregularmente electores y candidatos a compromisarios en aquellas circunscripciones donde podía mantener un control absoluto», han aclarado.

Esta es una «apelación de fontanería electoral diseñada por quienes ya han sido denunciados en otros procesos electorales por practicas similares», denuncian. “No se puede pretender dirigir un partido desde la ficción de un proceso electoral fraudulento ignorando a la gran mayoría de afiliados que quieren un cambio en la provincia”, explica Ávila.

Por otra parte, el COC «decidió llenar el colegio electoral de la capital de guardias de seguridad, colocando una barrera en la planta superior para impedir el acceso de los afiliados. Algo que vulnera, no solo la dignidad de los afiliados sino las potestades propias de las mesa electorales». «Fue una vergüenza ver como los guardias de seguridad impedían el paso a cientos de afiliados – de avanzada edad en algunos casos – siguiendo las indicaciones que le daba un miembro del COC con absoluta arbitrariedad. Se le negaba, incluso, el paso a afiliados cuyos nombres constaban en los censos electorales», han denunciado desde la candidatura de Ávila.

«Este atropello, no solo a esta candidatura sino a los afiliados, encontrará una respuesta contundente en los órganos internos del PP y, si es necesario una vez más, en los Tribunales de Justicia. Tribunales, recordamos, que ya dieron la razón a dos electores de Ávila que denunciaron su no inclusión en el proceso y que abre la puerta a la votación a cientos de afiliados que habían pagado su cuota y no se les permitió votar», informa Ávila.

Por todo ello, la candidatura de Ávila no reconoce los resultados arrojados en el día de ayer en el que la candidatura de Virginia Pérez resulta vencedora de este proceso, «a todas luces, ilegal por el enorme cúmulo de irregularidades cometidas desde su convocatoria».

Más irregularidades

Ávila ha enumerado el «largo listado de irregularidades detectadas» en el proceso desde antes, incluso, de que se convocara hasta el día de ayer; en un comunicado distribuido a los medios:

«El Congreso fue convocado en una junta directiva de manera irregular por no ajustarse al reglamento. Previamente a la convocatoria del Congreso, la candidatura de la actual presidenta había recabado avales. Cientos de ellos bajo el engaño de la existencia de una sola candidatura encabezada por la actual presidenta del Partido Popular, Virginia Pérez.

En este proceso también se han usado los listados por parte de la candidatura de Virginia Pérez de manera indebida y están bajo la sospecha cientos de documentos en los que se han reproducido firmas de afiliados sin consentimiento.

Desde el aparto provincial se procuró la regularización masiva de cuotas de afiliados antes de la convocatoria del Congreso de los afines a la candidatura de Virginia Pérez con un pago único de 20 euros. Cualquier afiliado que quisiera hacerlo tras la convocatoria por sorpresa del citado Congreso – mayormente afines a Ávila – debían abonar hasta 100 euros.

El aparato provincial bloqueó las cuentas del partido impidiendo que los afiliados – mayoritariamente, afines a la candidatura de Juan Ávila – pudieran regularizar su cuota días antes de acabar el plazo. De esta manera, se les conseguía impedir su participación en el Congreso.

El Comité Organizador ha contado con una presidenta, vicepresidenta y vocal con una manifiesta vinculación personal y profesional a la presidenta Virginia Pérez y ha operado con absoluta parcialidad. Estos tres miembros ya han sido recusados. Por otra parte, dos de sus otros miembros presentaron su dimisión por no compartir la manera de operar de un órgano que debería haber sido independiente. De hecho, el COC no ha consentido la presencia de ningún miembro de la candidatura de Ávila en ninguna de las reuniones de la comisión electoral en la que se tomaron decisiones contrarias a los principios democráticos y de igualdad.

El COC ha impedido la participación de afiliados que estaban al corriente de pago y cumplían las condiciones para participar en el Congreso.

Esta candidatura ha conocido el número de electores y compromisarios en el día de ayer y por la prensa, sin que haya habido comunicación previa.

Esta candidatura hará un balance de los compromisarios descartados por el COC de manera arbitraria , dejando a municipios enteros sin compromisarios de la candidatura de Juan Ávila.

A los interventores de esta candidatura no se les ha proporcionado en ningún momento el listado de afiliados.

El 60 % de los inscritos de Nuevas Generaciones afines a la candidatura de Juan Ávila no aparecían en los censos, incluidos afiliados con cuotas al día, estipuladas en 20 € e incrementada por el propio COC, ingresadas en tiempo y forma.

En el día de ayer también se produjo la colocación de mesas irregularmente en la provincia así como la expulsión irregular de presidentes de mesa que cumplían con la norma.

Este cúmulo de ilegalidades e irregularidades tuvieron su último capítulo en el día de ayer. Hasta minutos antes de empezar la votación no se han conocido ni puesto a disposición la lista de candidatos a compromisario a los votantes ni a las propias candidaturas, lo que hurta a los electores la posibilidad de elegir con antelación a sus candidatos, o a la candidatura que representamos poder recurrir o subsanar la exclusión de decenas de compromisarios. La norma exige hacerlo, al menos, 48 horas antes violándose de nuevo el reglamento por la decisión arbitraria de una comisión organizadora abiertamente favorable a la candidatura de Virginia Pérez y autora del mayor fraude de la historia del PP».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...