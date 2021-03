El sector industrial de Sevilla pierde un 40% del empleo

UGT cifra en el 40% la pérdida del empleo del sector industrial en Sevilla. Un centenar de delegados se han concentrado en Airbus Tablada para reivindicar el mantenimiento del empleo en el sector.

Este viernes, un centenar de delegados y delegadas se ha concentrado este viernes en Airbus para exigir el mantenimiento del empleo fundamentalmente en las industrias auxiliares en las que se han perdido desde 2019 aproximadamente el 40% del empleo de un sector (el auxiliar del que forman parte alrededor de 5000 trabajadores y trabajadoras). En Sevilla, Airbus ha anunciado el despido de unos 216 trabajadores de sus sedes de Tablada y San Pablo.

Una vez conocida la situación que atraviesa el sector industrial en Sevilla situación que también afecta de manera significativa a la industria aeronáutica, desde UGT FICA se han convocado una serie de actuaciones sindicales en defensa de la industria que sin ningún lugar a duda es de vital importancia para la economía de Sevilla.

Para UGT en palabras del secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, la situación no puede demorarse más “Si una de los sectores que además está considerado estratégico como es el industrial, y una punta de lanza para emerger empleo en Sevilla, desgraciadamente se ha ido perdiendo con los expedientes, el futuro no se presenta prometedor para nuestra provincia. Todos teníamos la esperanza de que este sector iba a mantener la economía en Sevilla y no ha sido así y es una pena que la inversión que se ha hecho por parte de los sevillanos de los andaluces, en formación, en cualificación, en subvenciones a muchas empresas para tecnologías y en inversión e I+D+i, todo eso no tenga el efecto que todos queríamos”

”Desde UGT pedimos que se diseñe un plan industrial para nuestro país, añade Ponce, igual que se ha hecho en Francia y en Alemania, no entendemos que se construya la casa por el tejado, habrá que hacer en primer lugar un plan industrial, un plan de viabilidad de la compañía de cara al futuro en el momento que la pandemia merme con las vacunas y además, estamos convencidos que con los presupuestos que se han incrementado con todos los gobiernos en los países Europeos, puede dar lugar a que se mantenga e incluso se incremente como está ocurriendo con el incremento del 2, 95 para el tema el tema del transporte militar”

“Airbus tiene mecanismos que entendemos que como multinacional tiene soluciones alternativas para mantener el empleo , pero el problema grave en Sevilla nos lo encontramos en las empresas auxiliares y por eso hoy nos concentramos para reivindicar que tenemos que salvar esa industria, llevamos casi 20 años en el sector, se constituyó el parque Aerópolis con idea de que fuera el sector emergente y la joya de la corona y debido a las circunstancias que no solo tienen que ver con la pandemia, la compañía Airbus y la precarización del sector, han dado lugar a que se desmantelen de manera muy fácil el mismo; estimamos que desde 2019 hasta ahora mismo se ha destruido el 40% del empleo de la industria auxiliar en Sevilla, algo absolutamente inaceptable para UGT” concluye.