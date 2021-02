El Junta confirma que mantendrá las restricciones «hasta tomar el control» de la tercera ola

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha confirmado que sigue existiendo una preocupación importante por los contagios que se siguen produciendo en Andalucía y las nuevas cepas. Por este motivo, se mantendrán las medidas de restricción vigentes y el Comité de Alto Impacto de la Junta de Andalucía no se reunirá esta semana. «Somos muy prudentes. No vamos a tomar medidas de desescaladas hasta tomar el control», confirmando que los horarios de cierre de la hostelería y el comercio no se van a ampliar a corto plazo.

Aguirre ha explicado que ha 3388 pacientes hospitalizados en camas convencionales y 664 en UCI. En este sentido, el titular de Salud ha comparado las tres olas, resaltando que el pico ha duplicado al techo de contagios de las dos olas anteriores. Sin embargo, ha destacado que la caída de las hospitalizaciones ha caído «a plomo» mientras que en las anteriores era «progresiva». Esto, según Aguirre, «se debe al aprendizaje del sistema sanitario a la hora de tratar a los pacientes, que están bastante menos tiempo en UCI y en camas». «La caída es muy brusca y ojala lleguemos a un punto de mínimo como tuvimos en los meses de junio y julio», ha insistido. El índice de hospitalización sigue bajando, aunque sigue siendo alto, 18,94 en camas convencionales y 34,35 UCI.

Hoy se han confirmado 973 casos positivos y 113 fallecimientos. Estas muertes son las consecuencias de los contagios de enero y febrero, ha señalado Aguirre, cuando los contagios eran 8000 diarios. Actualmente fallece el 1,6% de los pacientes, por lo que «de los 973 positivos de hoy serán 16 fallecidos en 15 o 20 días».