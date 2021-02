Ocho horas esperando para una urgencia médica

El Sindicato Médico de Sevilla denuncia que la plantilla inicial de seis equipos se ve reducido hasta a tres en plena pandemia

La presión sanitaria por culpa de la Covid-19 está provocando el que algunas plataformas y sindicatos reclamen ayudas de personal para hacer frente a la difícil situación. Es el caso de de los Servicios de Urgencias de la capital hispalense. El cual pide más médicos. Esto está provocando demoras incluso de hasta 8 horas

Para dar cobertura a la ciudad de Sevilla, la unidad de Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) dispone de una plantilla de seis equipos móviles de día y seis en el turno de noche, según el Sindicato Médico de Sevilla. Cada equipo, de soporte vital avanzado, está formado por médico, enfermero y celador conductor o técnico en emergencia.



Esto se debe a las ausencias de facultativos no sustituidos, pasando a ser cinco, cuatro o incluso tres los equipos completos, y cuyas funciones se asignan unilateral y obligatoriamente al resto de profesionales presentes. Esto provoca una ampliación de la zona de cobertura de los equipos disponibles, alargando las distancias y aumentando tiempos de demora para asistir a pacientes. Pueden transcurrir hasta ocho horas sin atender a los usuarios desde que solicitan nuestra asistencia a nuestra llegada.

Falta de sustituciones médicas

Durante el mes de diciembre se produjeron 59 ausencias de facultativos no sustituidas en los equipos móviles de soporte vital avanzado y 24 ausencias de facultativo en refuerzos de puestos de urgencias. Y en el mes de enero: 77 ausencias de facultativos no sustituidas y 16 ausencias de facultativos no sustituidas en refuerzos de puestos de urgencias. Esto sucede en situación de pandemia y en plena tercera ola.

Esta situación de déficit de equipos móviles se ha mantenido en el tiempo motivada por la falta sustitución de médicos de bajas de larga duración, jubilaciones no sustituidas, contratos temporales mes a mes, unido a las ausencias imprevistas por contagios COVID positivos, o por ser contactos estrechos, etc.

Asimismo, otra dificultad para captar profesionales sanitarios en esta unidad en el Distrito Sevilla es que, al contrario que ocurre en otros dispositivos sanitarios, no se contemplan pluses laborales en las retribuciones de los profesionales: festivos, festivos especiales y noches. Hay pocos médicos, es una realidad, pero unido a estas circunstancias, los que puedan estar interesados en trabajar en Sevilla deciden irse a otros puestos, distritos, comunidades o países.

La atención primaria y la urgencia extrahospitalaria son el muro de contención, ya que, con los equipos SUAP, se resuelve el problema del paciente en los centros de atención y domicilios o se detectan los cuadros verdaderamente urgentes que necesitan traslado al hospital para, de ese modo, evitar que se sobrecarguen innecesariamente las urgencias hospitalarias e ingresos en planta.