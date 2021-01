Sevilla capital se enfrenta al cierre perimetral

La capital andaluza ha superado el dato que la Junta de Andalucía marca como primer límite para aplicar medidas específicas contra el COVID-19. Irá al confinamiento municipal si no se baja de una tasa de 500 antes del lunes.

De hecho, de seguirse por encima de esta cifra, el próximo lunes en la reunión del Comité de Alto Impacto que asesora al gobierno andaluz, se decidiría la aplicación de las nuevas medidas. Así, Sevilla se enfrenta a partir del próximo miércoles 27 al cierre perimetral de la ciudad.

Lebrija y Almadén de la Plata

La capital no es la única que sigue en aumento, que es la tónica general en toda la provincia. También superan el dato Lebrija (515,9), Almadén de la Plata (664) y El Ronquillo (1173), que además de mantener el cierre perimetral ya activo, también tendrá que cerrar las actividades no esenciales.



También cerrarán su actividad no esencial El Saucejo (1190), Arahal (1075), y Estepa (1047).