Atracan a golpe de pistola un almacén en el polígono Store

Atracan a golpe de pistola, con mascarillas y encapuchados un almacén en el polígono Store. Ha sucedido en la empresa familiar Coreba, un negocio que se dedica a vender todo tipo de artículos, incluyendo juguetes y material de oficina.

Según recoge Diario de Sevilla, el suceso tuvo lugar pasadas las 14:00 horas de este martes cuando tres personas irrumpieron en la tienda, dirigiéndose a las cajas donde se encontraban las empleadas a quienes, a punta de pistola, robaron el dinero. Aunque no ha habido daños personales, pues la pistola no llegó a disparar ninguna bala, el susto ha sido tremendo, pues no habían tenido una experiencia de este calibre anteriormente.

No se descarta que hubiese un cuarto atracador en el coche esperando, al parecer, un Ford Focus plateado. Aún no se sabe exactamente la cantidad sustraída, pero eso fue lo único que interesó a los atracadores, el resto de la tienda quedó intacta. La Policía Nacional ha abierto una investigación que sigue en curso.