El PP pide al Ayuntamiento bajar impuestos en 2021

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha instado a Espadas a tomarse en serio una bajada de impuestos ante un 2021 que será difícil para la economía de la ciudad. “Afrontamos un 2021 con la economía de la ciudad seriamente dañada por la pandemia y un calendario de suspensiones hasta el verano que ofrecen poco margen de esperanza para el inicio de la recuperación.

En este contexto, tenemos un gobierno municipal incapaz de articular bajadas de impuestos con ambición para ayudar a todos esos sectores afrontar el próximo año”, explica el portavoz popular, Beltrán Pérez. En este sentido, el portavoz popular ha pedido a Espadas la revisión de su modelo fiscal para propiciar el desarrollo económico de la ciudad.El Partido Popular califica de poco ambiciosa una relativa bajada de tasa de veladores y basura porque el Ayuntamiento puede llegar más lejos en un año en el que no hay techo de gasto y existe mayor flexibilidad. Todo eso, en un año que el presupuesto de 2021 contempla un alto volumen de ingresos por la recaudación procedente de las altas tasas e impuestos que el Ayuntamiento mantiene.



En este sentido, el Partido Popular recuerda que el Estado ha flexibilizado las normas fiscales a cumplir por los ayuntamientos en cuanto a techo de gasto, endeudamiento etc. “Sin embargo, el Ayuntamiento no está aplicando ese esfuerzo con sus vecinos”, asegura el portavoz.

El Partido Popular recuerda que la economía tiene que ser pilar básico del presupuesto y la reactivación económica y por ello debe contemplar una serie de bajas de impuestos que Espadas no ha querido, ni siquiera, plantearse. Para el PP es necesario bajar el IBI no residencial que afecta a comercios, oficinas, hoteles, hostelería, industria, aparcamientos, talleres etc. “Espadas inauguró su mandato subiendo el IBI e incrementó el 10% los valores catastrales.

Hay recibos de pequeños comercios en los que están pagando casi un 60% más. Son negocios llamados a cerrar en 2021 en un contexto agravado por la crisis, la caída del empleo o las previsiones de caída del PIB”, explica Pérez. Por otra parte, los populares ven necesario llegar más lejos en las bonificaciones en el IAE, tanto en el ICIO como en el impuesto de Plusvalía. “Urge ayudar a las empresas que, al fin y al cabo, son las que crean los puestos de trabajo”, explica Pérez.

Del mismo modo, el Partido Popular considera que hay otras múltiples tasas administrativas por expedición de documentos susceptibles de ser rebajadas como las licencias de obras y actividades. El PP subraya que frente a un gobierno del cambio en la Junta que baja impuestos generando superávit y riqueza, tenemos a un Espadas incapaz de acometer un plan fiscal ambicioso que ayude a las empresas a afrontar el próximo año.



“Lo que es realmente lamentable es que lo poco que ha hecho ha sido por la presión de los hosteleros y del Partido Popular”, de ahí a la exigencia de reactivar una ambiciosa bajada de los tributos municipales que llegue a cuanto mayores sectores posible”, concluye.