La economía espacial despega en Sevilla

Los próximos días 16 y 17 de diciembre se celebrará la primera edición del Space & Industrial Economy 5.0 Sevilla Virtual Summit, bajo el título “El espacio como preservador del planeta”. El encuentro, con capacidad ilimitada de asistentes, se desarrollará a través de una serie de intervenciones, ponencias, exposiciones de casos prácticos y mesas redondas.

La inauguración de la Cumbre estará presidida por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y el Alcalde de Sevilla y Presidente del Summit, Juan Espadas. Además, participaránel Presidente de la Cámara de España, Josep Lluís Bonet; el Presidente de Hispasat, Jordi Hereu, y el ex Ministro de Industria y Comisario del Summit, Josep Piqué. En la misma jornada del miércoles 16 intervendrán Teresa Ribera (12:15h), Vicepresidenta cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Pedro Duque (14:00h), Ministro de Ciencia e Innovación. El viernes 17 por la tarde (17:00h) participará Rogelio Velasco, Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. A su vez, la clausura correrá a cargo de Juan Espadas y Josep Piqué.

El Summit está coorganizado por Fibes Sevilla, e impulsará el desarrollo de la innovación, la tecnología y la nueva industria en España, con clara vocación internacional y fuerte presencia del sector aeroespacial, además de una visión dinámica e innovadora de la economía.

Un panel de ponentes y conferenciantes de primer nivel

El encuentro virtual cuenta con ponentes y conferenciantes altamente cualificados en empresas e instituciones de distintos ámbitos, entre los que cabe destacar, por orden de intervención (ver Programa adjunto) a Jordi Hereu, Presidente de Hispasat; Galo Gutiérrez, Director General de Industria y de la PYME; la profesora Pascale Ehrenfreund, Presidenta de la International Astronautical Federation (IAF); Ricardo Martí Fluxá, Presidente de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae); Agustín Delgado, Director de Innovación, Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola; Raül Blanco Díaz, Secretario General de Industria y de la PYME; Carlos Torrecilla, Head of Unit del Joint Research Center of the European Commission (JRC); Pilar Manchón, Directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google; Carlos Becker, Director de Grandes Cuentas y Administración Pública de Vodafone Business; Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación y Presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Massimo Craglia, DG de la Digital Economy Unit del Joint Research Centre de la Comisión Europea, y Amparo Alonso Betanzos, Presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial.

Los participantes en las mesas redondas y diálogos del Summit son también expertos en las diversas áreas que abordará la cumbre virtual. En la primera jornada (16 de diciembre) figuran, también por orden de participación, Jesús B. Serrano, Director General de GMV; Günther Hasinger, Director de Ciencia de la Agencia Espacial Europea (ESA); Pedro Mier, Presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la CEOE; Juan Carlos Cortés, Director de Espacio, Grandes Instalaciones y Programas Duales del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); José Antonio Aranda, Director de Innovación y Estrategia de Producto de Cellnex; Daniel Jiménez, Director General de Vodafone Business; Jorge Potti, Director General de Espacio de GMV; Eduard Martín, CIO y Director de 5G de Mobile World Capital Barcelona; Jaime Palop, Consejero Delegado de Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa); Javier Brey, Presidente de la Asociación Española del Hidrógeno; Luis Pérez Díaz, Director General del Parque Científico y Tecnológico Cartuja; Ángeles Delgado, Presidenta de Fujitsu; Antonio García de Castro, Presidente Ejecutivo de San Telmo Business School, Antonio Ramírez, Vicepresidente de la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME) y Ceo de Inespasa y UMI Aeronáutica; Aquilino Peña, Presidente de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI) y Maite Ballester, Managing Founding Partner de Nexxus Iberia Private Equity.

Por lo que hace referencia a la segunda jornada del Summit, los integrantes de las mesas redondas son Luis Llorca, Director General de Global Blue España; Luis García Cristóbal, Director General España, Portugal y Andorra de UnionPay Internacional; David Alonso, Director de Negocio Corporativo de Samsung Electronics Iberia; Juan Jose Rider, CTO & Co-founder de PayThunder; Eva García, Directora Comercial de Google Cloud; Gloria Macías-Lizaso, Directora de Grandes Empresas de Microsoft España; Antonio A. Conde, Director de Transformación Digital e Innovación de Cisco; Victor Carralero, Director de Hybrid Cloud & Cognitive Software España, Portugal, Grecia e Israel de IBM España; Fernando Ojeda, CEO de Eurona; Ignacio Sanchis, Director de Negocio de Hispasat; Manuel Campo Vidal, Periodista-Sociólogo y Presidente de Next Educación; Xavi Labrador, Co Director General de HEMAV Training; José Luis Rodríguez Castro, Director de Sistemas de ENAIRE; Miguel Ángel Martínez Olagüe, Director General de Sistemas Inteligentes de Transporte de GMV; Enrique Peral, Responsable de Ingeniería de Conducción Autónoma y Conectada de Renault España; José María Gómez, CEO de Scoobic Urban Mobility; Valentín Alonso, Director General de Avanza, y Pablo Ferrando, Director Técnico para Europa y Nuevos Mercados de Cintra-Grupo Ferrovial.

Retos y oportunidades para la industria española en la nueva etapa post-Covid19

La cumbre virtual pondrá en valor la industria española y su futuro en el ámbito de la máxima internacionalización. Se ha desarrollado una amplia estrategia de desarrollo digital para impulsar la aproximación a los mercados internacionales y tanto el Summit como la Expo tendrán lugar en doble versión: español e inglés.