El inglés macarrónico de los carteles del Ayuntamiento de Sevilla

La polémica que ocupó los titulares de la prensa nacional en 2017 por las “curiosas” traducciones al inglés de algunos carteles municipales de Sevilla ha vuelto a surgir tras viralizarse la denuncia de un tuitero sobre un nuevo desastre lingüístico. Otro usuario le tranquilizaba a su vez: “La intención es lo que cuenta, my weapon.

Por favor @Ayto_Sevilla, contratad a un traductor. Ya que se traducen las señales al ingles, al menos que se haga en condiciones. “zone of step” no tiene ningún sentido. Hagamos las cosas bien pic.twitter.com/wolgHWcPZo — Sevilla21 (@sevilla21web) December 5, 2020

En este caso se trata de un cartel que recoge las instrucciones de paso en una zona de paso de peatones. Como traducción de “zona de paso”, se puede observar la frase “zone of step”, una traducción que podría entenderse como correcta literalmente pero que sería por completo incoherente en el sentido global de la frase.

Lo que los guiris piensan al leer "zone of step": https://t.co/68ZpNHjnsr pic.twitter.com/QpqOoC23Iy — Christopher Dean ????️‍???? (@christopher_aia) December 5, 2020

Las redes no han tardado en hacerse eco de la denuncia y han ironizado sobre la calidad de las traducciones, recordando a aquel “La Macarena Basilica” que tanto dio que hablar o a algunas “burradas” en el más castizo espanglish que también se viralizaron en su momento, como el de aquella carta hostelera que traducía “vino en botella” por “She/He came in bottle”.

Pues eso is like esto. From the lost to the river 😀 pic.twitter.com/8NLhlZzY1V — Toni Marco™ ۞ (@Toni_Marco) August 11, 2017

Un usuario, por otra parte, proponía diversas traducciones más adecuadas al sentido original del cartel, “transit zone, passing zone, passageway and so on and so forth!!!” y añadía “Cuánta paletez en un Consistorio zeñó…”.

Transit zone, passing zone, passageway and so on and so forth!!! Cuánta paletez en un Consistorio zeñó… — Alfonso Cabello (@Cabello___) December 6, 2020