La US registra 24 positivos por coronavirus en la última semana

En los últimos siete días se han notificado 15 casos sospechosos que finalmente se han descartado con una PCR negativa

La Universidad de Sevilla ha registrado entre su comunidad universitaria 24 casos positivos en COVID-19 por prueba PCR en la semana del 23 al 29 de noviembre. Esto supone un 0,31 por mil del total de la comunidad universitaria de la US. De estos datos positivos, 21 corresponden a estudiantes y 3 al personal docente e investigador. Así consta en los datos de los que dispone el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la US (SEPRUS), al que todos los miembros de la Universidad deben notificar cualquier tipo de incidencia relacionada con el virus a través de la dirección covid19@us.es. Estos datos confirman la tendencia decreciente de casos positivos en la US, que acumula ya tres semanas consecutivas.

En la última semana también se han notificado 15 casos sospechosos que han sido desestimados después de dar negativo en una prueba PCR, lo que supone un 0,19 por mil de la comunidad universitaria de la US. Asimismo, constan 10 casos pendientes de PCR (0,13 por mil).

La Universidad de Sevilla continúa aplicando el protocolo establecido por las autoridades sanitarias para la trazabilidad y el aislamiento de los contactos estrechos con el fin de evitar la propagación del virus en el entorno universitario y controlar la pandemia.