Abengoa deja Sevilla para instalarse en Valencia

La multinacional sevillana Abengoa dejará Sevilla para establecerse en Valencia, según ha confirmado la Cadena Ser. Existe un acuerdo entre la empresa con sede en Sevilla para que traslade su actividad a Valencia.

La Generalitat ha indicado a esta cadena que ha sido la multinacional la que ha contactado con el gobierno valenciano para explorar el traslado. Aunque todavía se están negociando los términos, según la Generalitat, las garantías ofrecidas a la empresa sevillana serán decisivas para el paso definitivo.

Hay que recordar que Abengoa ha solicitado ayuda a la Junta de Andalucía para evitar su marcha de Sevilla. Sin embargo, la relaciones con el ejecutivo andaluz no son las mejores. La compañía ha reclamado al gobierno de Juanma Moreno 20 millones de euros necesario para el plan de rescate.

No obstante, la Junta ha mostrado sus «dudas legales» para acceder a la petición de la empresa. El portavoz del gobierno andaluz, Elias Bendodo, ha expresado que Abengoa no ha facilitado el plan de viabilidad y argumentó que “una operación de 450 millones no se puede ver comprometida por 20 millones”.