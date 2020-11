Javier Millán: “No perdemos la esperanza de que el gobierno de España rebaje el IVA turístico al 4%”

Javier Millán (Cs), delegado territorial Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Sevilla, cree en el turismo como un de los pilares fundamentales de la economía andaluza. Se afilió a Ciudadanos hace siete años, cuando el partido ni siquiera existía en Andalucía. En la oposición fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla y Diputado provincial. Ahora forma parte del gobierno andaluz. En esta tarea, Millán “partía con ventaja”, porque desde hace muchos años es funcionario de la Junta y conocía las tripas de la administración.

¿Qué recursos se van a disponer para la reactivación económica del sector turístico?

No descubro nada si digo que el sector turístico es de los más devastados por esta pandemia. Hemos lanzado diferentes iniciativas como el bono turístico y a primeros de año va a comenzar a funcionar también el seguro para los viajeros internacionales y tenemos en marcha el plan meta que es el plan estratégico 2021-2027. Nos tenemos que reinventar y dar un paso por la innovación y la digitalización. Vamos a lanzar una línea de subvenciones por un importe de cinco millones y vamos a profundizar en el turismo ligado al patrimonio, a la cultura y en el turismo de interior. El Presupuesto 2021, si todo va bien, superará los 100 millones que es algo que en los últimos 8 años no se había alcanzado.

¿El modelo de turismo masivo está agotado?

Hay que primar la calidad e intentar promover acciones que impliquen un mayor gasto diario, estancias más largas y romper la estacionalidad. Tenemos que aprovechar todas las potencialidades de la provincia y ser capaces de aprovechar este momento de crisis, que también es una oportunidad, para reformular nuestra oferta, para generar una variedad y unirla a la calidad. La cantidad no la vamos a rechazar, pero tenemos que apostar por un valor añadido y por eso es muy importante esa alianza con la digitalización, la innovación y el desarrollo tecnológico.

¿Esta reflexión viene marcada por la pandemia?

El coronavirus lo que ha hecho es acelerar una serie de cambios que ya estaban en marcha. Ya veníamos diciendo que teníamos que repensar el modelo de turismo, estábamos en unos años de bonanza, en los que batimos récord del número de visitantes de generación de riqueza y de empleo. Esta crisis lo que ha hecho es pulsar el botón de alarma de la necesidad de unos cambios que ya estaban siendo demandados. El mercado además también estaba generando esas señales de aviso.

¿El nuevo modelo de turismo convivirá con el anterior o lo va a reemplazar?

Tenemos que apostar muy decididamente por la sostenibilidad económica, social y medioambiental, unido a la calidad. Eso va a generar un nuevo modelo que va a significar un salto cualitativo, en la generación de riqueza y de empleo. Eso descansa en el valor añadido que puede tener la oferta turística que generemos.

Javier Millán durante la entrevista / Celeste Sancha

Mencionaba el Plan Meta 2021-2027, ¿Se está planificando teniendo en cuenta el COVID-19 o al ser un plan a largo plazo considera que no va a afectar?

Evidentemente gestionamos el presente, pero no podemos planificar sin tener en cuenta una serie de marcos generales y en este caso el Meta también va condicionado. Está vinculado a financiación europea y desde la Turismo gestionamos los fondos que vienen de Bruselas. Somos responsables de plantear unas directrices y tenemos que ir de la mano del sector y por eso hemos abierto un proceso participativo en todas las provincias.

Creo que ha llegado un momento en el que esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de que superemos diferencias absurdas, de que seamos capaces de tener altura de miras. En el sector turístico en especial, la administración andaluza tiene muy claro que tenemos que ir de la mano del sector privado. Creo firmemente en la cooperación institucional.

¿Cuando prevé que se implantarán las primeras medidas de este plan?

En el primer trimestre del año, el Plan META será una realidad con una vigencia 2021-2027 y será un instrumento muy importante de planificación estratégica. Ahí van a estar todas las líneas fundamentales. Lógicamente al haber cambiado las circunstancias, el plan de acción anual de la Consejería se está rediseñando, porque lo que estaba previsto no va a ser realidad como consecuencia del COVID-19. Tenemos que distribuir los recursos.

¿Esto va de la mano de los planes turísticos de grandes ciudades como Sevilla y Dos Hermanas?

Es una forma de cooperar entre la propia Junta de Andalucía y los ayuntamientos. En la provincia tenemos dos grandes planes en tramitación. Por un lado tenemos la ciudad de Sevilla y por otro lado tenemos Dos Hermanas. Significan una inversión millonaria, estamos hablando de diez millones de euros. Hay cofinanciación entre Junta y Ayuntamiento. Significa diseñar el modelo turístico de las ciudades, qué fortalezas se van a potenciar, qué líneas estratégicas se van a plantear con una visión de luces largas.

Tenemos especial interés en impulsar estos planes tanto el de Sevilla como en Dos Hermanas. Son dos Ayuntamientos que están trabajando bien y que lógicamente están atendiendo también a las indicaciones de la Consejería.

¿Cómo se enfoca un plan turístico en una ciudad como Dos Hermanas que, a priori, no tiene grandes atractivo turístico?

Hay que tener una visión amplia de lo que significa el turismo, hasta ahora lo reducíamos casi al sol y playa, pero el mundo está cambiando y también es turismo ir a una hacienda en el campo y disfrutar de los encantos que pueda ofrecer ese entorno. También es turismo ir a una fábrica. Dos Hermanas ha sido capaz de plantear a la Consejería un proyecto muy bien trabajado y que va a exprimir los encantos que tienen ahí un poco ocultos.

¿Cómo ha funcionado el bono turístico en la provincia?

Ha funcionado razonablemente bien. Tuvo impulso en el Puente del Pilar. Evidentemente cuando salgamos de esta tormenta y el panorama sanitario sea mucho más llevadero, el bono turístico va a ser una pieza fundamental para el despegue del turismo en Andalucía. Estamos hablando de fomentar el consumo, además va de la mano de las agencias de viajes y del sector hotelero. Es una apuesta por dinamizar y fomentar la economía. Ojalá hubiera sido a nivel nacional, la Junta lo pretendió. Cuando a primeros de año se ponga en marcha ese seguro médico para los turistas internacionales, yo creo que esas dos piezas van a ser fundamentales para dinamizar el turismo.

No perdemos la esperanza de que el Gobierno de España rebaje el IVA turístico al 4%, y por supuesto que se extiendan los ERTES hasta el final de la pandemia. Con todo eso, Andalucía como destino turístico estoy convencido de que va a ser de los más fortalecidos y de los que va a salir antes y mejor de esta crisis.

¿Cómo afronta el gobierno andaluz un segundo año sin fiestas de la primavera?

En Andalucía estamos buscando ese equilibrio tan difícil entre salud y economía. Sabemos que hay otras comunidades que han dado un “cerrojazo” total al sector de hostelería. Aquí intentamos salvaguardar la salud pública minimizando el daño que se le pueda hacer a la economía. Estamos todos esperanzados en esas vacunas, pero lo que pueden tener claro los andaluces es que el gobierno va a intentar priorizar la salud pública haciéndole el menor daño posible a la economía.

Javier Millán en la redacción de Sevilla Actualidad /SA

La agencias de viajes se quejaban hace unos días de que no hubo una mención expresa hacia ellas en la rueda de prensa sobre las ayudas a la Pymes del presidente de la Junta .

Es un esfuerzo descomunal el que se va a hacer en Andalucía para intentar soportar que ese músculo económico no decaiga. Hay una línea para la digitalización del sector turístico donde, por supuesto, también están incluidas las agencias de viajes. Han sido un aliado fundamental en el bono turístico. Estamos muy preocupados por intentar ayudar a todo el sector, generando iniciativas para intentar aliviar su quehacer diario.

Hay una partida en el presupuesto de la Junta de 450 para imprevistos por el COVID-19 ¿A cuánto asciende la factura del COVDI-19 en Andalucía?

No me aventuro a dar un dato global. El vicepresidente sí lo tiene en la cabeza. Esos 450 millones son una prueba de que el Presupuesto 202, además de ser realista y responsable, es un presupuesto vivo. Hay un margen de maniobra para determinadas contingencias que puedan ocurrir y nos dan una oportunidad de ser flexibles.

Bajan la presión fiscal y suben las inversiones. ¿Cómo se va a sostener?

Bajando la presión y propiciando un territorio fiscal amigable se dan oportunidad para generar más actividad económica y en consecuencia se recauda más. Tenemos la prueba de lo que ha ocurrido en este años 2020 en Andalucía. Hay un dato, por cada euro que no se ha recaudado como consecuencia del impuesto de sucesiones, se han recaudado cuatro en impuestos de la renta. Propiciando un clima fiscal más favorable, hay más actividad y en consecuencia hay más recaudación, esa es la apuesta de Andalucía. El gobierno de España tiene una dirección diametralmente opuesta. Ellos estiman que lo más oportuno en este momento es subir impuestos. Nosotros no creemos en eso.

¿Gobernar es como lo imaginaba en la oposición?

Cuando he estado en la oposición siempre he intentado mantener una línea útil y sobre todo constructiva y pragmática. Ahora que estoy en el gobierno, además con un contexto muy difícil, soy consciente de que necesitamos la ayuda de todos, incluida la de la oposición. El gobierno actual está luchando y trabajando mucho, no sé si a veces se luce o no. Yo mantengo la misma ilusión que hace siete años.