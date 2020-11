Rojas exige buscar una solución para los casi 300 trabajadores interinos del Ayuntamiento

El coordinador local de IU y portavoz de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, ha recordado que hace cuatro meses propuso la constitución de una comisión de trabajo y que, a día de hoy, “sigue sin respuesta”.

El pasado mes de julio, desde el Grupo Municipal de Adelante Sevilla se planteó la constitución de una comisión de trabajo “donde puedan participar todos los grupos políticos, los sindicatos y el personal afectado para buscar una solución al personal interino del Ayuntamiento de Sevilla”. La propuesta se hacía después de una sentencia de Alicante en la que se reconocía la condición de empleada pública fija a una trabajadora interina que llevaba 13 años como temporal.

Rojas ha señalado que “los interinos e interinas no deben pagar las consecuencias de una administración que no ha hecho su trabajo al no haber convocado oposiciones durante años” y advierte que “no sólo se dan situaciones de excesiva interinidad en la función pública, sino que estamos ante un auténtico fraude en la contratación”.

“Después de cuatro meses seguimos sin ningún tipo de respuesta por parte de Recursos Humanos” ha denunciado Rojas, que exige al gobierno de Juan Espadas “abandonar la táctica del avestruz y afrontar el problema de una vez”. Y es que, según denuncia el portavoz, el Ayuntamiento “no hace otra cosa que huir hacia delante obviando toda la jurisprudencia y las recomendaciones de la Unión Europea”.

“Si en la Diputación o en otros Ayuntamientos se han paralizado convocatorias para buscar soluciones pactadas con los interinos, ¿por qué en nuestra ciudad no puede hacerse?” se ha preguntado el portavoz de la coalición de izquierdas, que lamenta que el gobierno de Espadas “sólo sepa mirar a otro lado y obviar todas las reivindicaciones de estas personas que llevan años trabajando por la ciudad”.

En este sentido, Rojas ha insistido en la necesidad de “repensar” las últimas convocatorias aprobadas y buscar “una solución dialogada y acordada”. “Es lamentable que el PSOE trate en Sevilla a los trabajadores municipales de esta forma después de tantos años de servicio público y que lo único que les proponga es que vayan a los juzgados” ha concluido Rojas.