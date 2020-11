Modesto González: “Espadas y Toscano se han conformado con el puente en la SE-40”

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, sigue en la lucha por mantener los túneles en el proyecto de la SE-40, como desde un principio planteaba este municipio. Ahora, en el anteproyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 hay una partida presupuestaria menor de la esperada y se retoma la idea del puente en vez del túnel.

¿Cómo se ha tomado Coria esta noticia?

No nos coge de sorpresa. Lo que aparece en el presupuesto no hace más que corroborar lo que ya venían haciendo. Nos mantenemos muy en alerta; y no vamos a quedarnos quietos. No podemos permitir que un puente de las características que tendría para pasar el Guadalquivir vaya a 300 o 400 metros de nuestras viviendas. Una carretera de alta densidad que supondría un ataque sin parangón a la imagen del Bajo Guadalquivir.

La Unión Europea ya rechazó el proyecto de los puentes, y dijo que la única opción viable eran los túneles; ese proyecto de impacto medioambiental que se redactó inicialmente desechaba el puente. No podemos hacer otra cosa por coherencia con lo ya andado que ponernos de frente a la posibilidad de que un puente sobrevuele el Guadalquivir.

¿Cómo afecta esto a la comunicación con otros municipios?

Que se retrase el final de la SE-40, pues afecta sin duda, no solo a la comunicación con otros municipios como Dos Hermanas, que está al otro margen del río. Es un proyecto fundamental para Andalucía. De vertebración de Andalucía, especialmente de la parte occidental. No se trata de defender un proyecto solo para Coria del Río, sino que es un proyecto fundamental para vertebrar las infraestructuras andaluzas.

¿Qué hará el ayuntamiento ahora?

No hay ni siquiera posibilidad de dialogar. Hemos solicitado en múltiples ocasiones reuniones con el Ministerio; esas reuniones se desechan, ni siquiera se atienden ni hay respuesta. Por lo tanto, nuestra postura no puede ser otra que la de protestar enérgicamente; y si es necesario, en este caso, tendremos que recurrir a la población para que protestemos de otra forma. No nos vamos a quedar callados, desde luego.

¿Ha recibido el ayuntamiento los motivos sobre esta partida presupuestaria tan baja?

No. Motivación creo que no es necesario siquiera. Como decía al principio, corrobora lo que hasta ahora por parte del gobierno venimos percibiendo. Va a ser un año de redacción de proyecto, por el cual las dos partidas que se han puesto son muy simbólicas, y serán para esa redacción de proyecto y poco más.

¿Cómo está siendo la relación de su partido con otros como PP y PSOE a raíz de los túneles que, en principio, no podrán realizarse?

En estos momentos, a nivel de partido, no hay esa cohesión en búsqueda de que se concluya el proyecto del túnel. El partido en el que milito, Andalucía Por Sí, está también haciendo presión para que este proyecto no se lleve a cabo, y lo va a seguir haciendo porque es, además, uno de los proyectos que aparecen en los programas electorales de todos los municipios a los que se presenta; por lo tanto, va a seguir insistiendo en esto. No hay en este momento relación ni con PSOE ni con PP porque parece que todavía no ha llegado ese momento.

El PP, ahora que está en la oposición en Sevilla, apuesta por el túnel; pero es cierto que cuando ha estado gobernando en el Estado no ha dado ningún indicio de querer construirlos. De hecho, se paralizaron las obras en época del PP. Cuando gobernó Aznar no se puso ningún tipo de cimientos para poder desarrollar este proyecto; y el PSOE, en este caso, es quien lo ha vuelto a paralizar, y también lo paralizó en la etapa de Zapatero. Del PP y del PSOE tampoco es que nos podamos fiar mucho porque no están, ninguno de los dos, intentando en ningún momento de la historia reciente sacar adelante un proyecto que es fundamental para Sevilla y Andalucía.

¿Existe comunicación con el Ministerio de Fomento?

Nos comunicamos con ellos, pero no hay respuesta. Es cuanto menos indignante que no se dé por lo menos una respuesta o que el ministro reciba al alcalde de Sevilla para hablar de la SE-40 y no reciba al alcalde de Coria; cuando realmente el término municipal y el casco urbano que está amenazado es el de Coria del Río. Estamos perplejos ante la actitud del Ministerio que en ningún caso ha prestado atención a esas llamadas reiteradas, correos electrónicos… que hacemos desde Coria del Río.

¿Os han engañado?, ¿se siente traicionado por el Gobierno Central?

No. Traicionados o engañados no, porque es la tónica habitual de los últimos años; que actuasen de otra forma es lo que haría llevarnos una grata sorpresa. Ningún gobierno socialista ni popular del Gobierno central, en todos los años desde que se redactó este proyecto, ha hecho nada por implantarlo.

Modesto González, alcalde de Coria

¿Y por los municipios cercanos, como Sevilla, que ahora no alzan la voz?

Entendemos que lo partidista sigue estando por encima de lo institucional, y del interés de los vecinos. En este caso el interés del PSOE es el que es del Gobierno central; y el alcalde de Sevilla -Juan Espadas- y el Dos Hermanas -Francisco Toscano- mantienen políticas “seguidistas”, y se han conformado con que se haga un puente en la SE-40; que se reduzcan los presupuestos para una obra fundamental para esta zona del Guadalquivir. Probablemente como ellos no lo van a ver desde sus despachos de alcalde, y sus vecinos no van a mostrar -probablemente- ninguna queja, pues se mantienen “seguidistas” a su líder político. Creo que es una actitud cobarde, y que además, precisamente, no defiende los intereses de sus vecinos; sino todo lo contrario: defiende los intereses de su partido.

Cambiando de tema. La Junta de Andalucía ha dado por erradicado el brote del Virus del Nilo. ¿Cómo se ha vivido en el pueblo estas crisis sanitarias en paralelo al COVID-19?

Ante dos virus nuevos en esta zona, difíciles además de combatir, la angustia era realmente importante por parte de la ciudadanía. Sobre todo porque son sobrevenidos, no son habituales, y ante estas circunstancias los vecinos se alertan; y hemos estado durante varias semanas en una circunstancia realmente inquietantes.

Es necesario realizar tratamientos, a medio y largo plazo, para evitar que la población de mosquitos tenga el nivel que ha tenido este año, y sobre todo que no venga cargado de virus. Los mosquitos son los vectores de contagio, pero los pájaros son los portadores; y está comprobado que los pájaros de nuestro municipio están altamente contagiados con un virus que, este año, ha sido muy virulento. La Junta de Andalucía, tiene que desarrollar ese proyecto de actuación a medio y largo plazo, no solamente en Coria, sino en toda la comarca; especialmente en las zonas de humedales en primavera, que es cuando los mosquitos suelen comenzar a hacer acto de presencia.

Modesto González, alcalde de Coria del Río / AxSí

¿Se vio perjudicada la economía del pueblo de algún modo?

Sí. Durante esas primeras semanas, dado que no había gente en la calle y que la campaña mediática fue tan fuerte en torno al virus del Nilo, las empresas de hostelería y restauración vieron sus puertas cerradas. Muchos de ellos decidieron tomar vacaciones durante esas semanas porque no había clientes a los que atender.

Otra de las preocupaciones de la ciudadanía son los actos vandálicos en el Aljarafe, siendo Coria el municipio más afectado. ¿Considera que estos hechos puedan empeorar provocándose un efecto llamada?

No creo que puedan empeorar. Ha llegado a una situación demasiado importante. Además, las investigaciones que está desarrollando Policía Nacional y Policía Local en conjunto, parece que comienzan a dar frutos. En próximas fechas parece que podremos tener resultados de esas investigaciones.

Entre los vecinos lógicamente existe preocupación; entre el primero de esos vecinos está el alcalde. Se han perdido 24 contenedores, 24.000 euros, y dos coches particulares; uno de ellos prácticamente nuevo. Es normal que la ciudadanía esté alerta. Son necesarios más agentes de Policía Local y Policía Nacional. Ambas plantillas están por debajo de lo deseado. Venimos trabajando para que en la Policía Local, la oferta de empleo público, se apruebe precisamente este mes; que incluya nuevas plazas que se consiga convocar en breve. Necesitamos que la Policía Nacional cubra ese término porque se está produciendo el tema del tráfico de drogas a través del Guadalquivir.