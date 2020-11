La Universidad de Sevilla celebra el taller ‘Mi Europa 2030’

La juventud europea debe agudizar su mirada hacia el futuro, decidir en qué Europa quiere vivir en 2030 y comenzar a construirla. Es una oportunidad que no se debe dejar pasar. El mensaje de Ana Palacio, ex Ministra de Asuntos Exteriores de España, para los estudiantes es que estamos en un momento fundamental ya que el mundo de ahora no tiene nada que ver con el que originó la UE. Además, la exministra se dirigió a los jóvenes europeos para recordarles que son “los protagonistas y Europa irá donde vosotros la llevéis”.

Este es el mensaje enviado a los estudiantes participantes del concurso “Mi Europa 2030” en el taller de la Universidad de Sevilla. Los talleres son organizados por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) y esglobal con el patrocinio de la Embajada de Alemania en España y en el marco de la Presidencia Alemana en el Consejo de la UE. El objetivo es que los estudiantes desarrollan ideas innovadoras para comunicar las prioridades claves de la UE como la digitalización, la solidaridad para la recuperación de la COVID-19, la soberanía europea y el Pacto Verde para enfrentar el cambio climático. Sus productos se subirán a redes sociales con la etiqueta #MiEuropa2030 y se someterán a una votación pública. Una vez concluida la votación, los resultados ayudarán al jurado a elegir al equipo ganador.

El taller en la Universidad de Sevilla se realiza hoy con la participación de 20 universitarios, y es posible gracias al apoyo de la profesora María Cruz Arcos y el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Esta iniciativa espera que los estudiantes den forma a Europa con sus ideas, su creatividad y sueños, y que sean capaces de llevar a las mentes y corazones la visión de la Europa del futuro, con las dificultades que conllevan un contexto plural. Además, Ana Palacio pidió a los estudiantes que sus productos de comunicación fueran “ambiciosos” y que buscaran romper las visiones cortoplacistas dominantes en el discurso público.

Europa es la historia de un éxito. Los logros que se han conseguido y los que se están consiguiendo son de suma importancia para la vida de sus ciudadanos. No hace falta recordar los 75 años de paz y prosperidad ni la libertad de movimiento de personas, bienes, capitales y servicios. Sin embargo, sus pilares fundamentales; la democracia liberal, el orden basado en derecho y sus valores, se pueden agostar sino se defienden e impulsan desde la juventud, sobre todo en un momento de inflexión con la llegada de la revolución tecnológica, el cambio climático, el distanciamiento de los Estados Unidos o la polarización política. La juventud debe decidir si Europa se convierte en un tablero de ajedrez o un jugador con capacidad de influir y marcar las reglas.

Este concurso, impulsado por la Embajada de Alemania en el marco de la Presidencia alemana en el Consejo de la UE, se desarrolla en una serie de cuatro talleres, el taller de la Universidad de Sevilla es el tercero de la misma. El primero se desarrolló con el Máster en Comunicación Política Corporativa (MCPC) de la Universidad de Navarra, el segundo se realizó de manera online con la participación de jóvenes universitarios, y también con el apoyo de asociaciones europeístas, y el último se realizará en el Instituto de Empresa de Madrid. Finalmente, el 9 de diciembre, en un evento público en Madrid se premiará al grupo ganador con un viaje a Berlín. El evento tendrá la participación de Felipe González, expresidente de Gobierno y otros líderes de opinión europeos.