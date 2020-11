Sevilla, a la cabeza del paro

Alertan de que Sevilla sufre “los peores datos de empleo de las cinco grandes capitales”. Desde el PP han exigido a Espadas un plan para recuperarlo, denuncian que la tasa de desempleo de Sevilla es superior “incluso a la de Andalucía”.

El portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, una vez conocida la tasa de paro de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el tercer trimestre del año – según la EPA- que es del 23,80%, se comprueba que la tasa de su capital, Sevilla, supera la tasa andaluza, pues en Sevilla la tasa de paro alcanzó el 24,11% en septiembre de 2020.

Así, Beltrán Pérez ha explicado que “hace un año, en septiembre de 2019, la tasa de paro de Andalucía superaba a la de Sevilla capital: un 21,83% frente a un 20,75%. Ahora, se invierten los términos en perjuicio de Sevilla capital”. Además, en el ranking de las cinco capitales españolas con mayor población, Sevilla es la que más está sufriendo en términos de paro la actual crisis económica, con un 24,11% de tasa de desempleo en septiembre de 2020, mientras que la tasa de paro en Madrid no superó el 11,85%.

“Espadas tiene que hacer ver al Gobierno de España que Sevilla es la gran capital española que más está sufriendo la actual crisis económica y ello debe tener su respuesta en un mayor esfuerzo inversor en nuestra ciudad que se refleje en los Presupuestos Generales del Estado de 2021”, ha manifestado el portavoz popular.

Comparativa

Ha indicado que el paro en Sevilla sigue ofreciendo cifras lacerantes: según se deduce de las cifras del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Sevilla capital ha alcanzado las 80.490 personas desempleadas en septiembre de 2020, lo que ha supuesto tener 13.078 parados más que hace un año, y haber pasado de una tasa de paro en septiembre de 2019 del 20,75% al 24,11% en septiembre de 2020, un incremento de 3,36 puntos.

Mientras tanto, en Madrid, el desempleo se ha incrementado en 43.979 personas en septiembre de 2020 con respecto a septiembre de 2019, lo cual, teniendo en cuenta que la población de Madrid quintuplica la de Sevilla, supone un incremento muy inferior en proporción al incremento del paro que ha experimentado Sevilla. De hecho, Madrid capital, con el 11,85%, tiene menos de la mitad de tasa de paro que Sevilla, y, además, dicha tasa se ha incrementado en menor proporción que en nuestra ciudad. Madrid ha pasado de una tasa de paro del 9,24% en septiembre de 2019 a una tasa del 11,85% en septiembre de 2020, un incremento de únicamente 2,61 puntos.

En cuanto a Barcelona capital, con una población 2,3 veces mayor que la de Sevilla, el paro sólo aumentó en 23.644 personas en el mismo periodo. Es decir, que ha pasado de una tasa de paro del 7,89% en septiembre de 2019 a una tasa del 10,72% en septiembre de 2020, un aumento de 2,83 puntos.

Con respecto a las otras dos capitales que con Sevilla, Madrid y Barcelona integran el ranking de las cinco mayores ciudades españolas, que son Valencia y Zaragoza, también es más grave el incremento del paro en Sevilla. En Valencia capital se contabilizaron 11.564 parados más en septiembre de 2020 que en el mismo mes del año anterior: una cifra inferior a la de Sevilla, lo cual es más significativo si tenemos en cuenta que Valencia tiene 100.000 habitantes más que Sevilla. Además, las cifras de Valencia también son mejores que las de Sevilla en términos absolutos ya que mientras nuestra capital ha alcanzado en septiembre de 2020 las 80.490 personas desempleadas, la capital del Turia sólo tiene 65.006. En términos de porcentaje, Valencia presentó en septiembre de 2020 una tasa de paro del 17,23%: 3,05 puntos más que en septiembre de 2019.

En relación a Zaragoza capital, el número de desempleados se incrementó en 7.212 personas entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, una cifra muy inferior al incremento de 13.078 parados que se produjo en Sevilla, y ello teniendo en cuenta, además, que la Capital del Ebro tiene un número de habitantes muy parecido a la del Guadalquivir. De hecho, la tasa de paro zaragozana, pasó del 11,40% en septiembre de 2019, al 13,53% en septiembre de 2020, únicamente 2,13 puntos más.



“Se observa así la urgente necesidad de mejorar la estructura económica de nuestra ciudad y su diferencial competitivo en relación con otras grandes capitales de nuestro país. En este sentido, se aprecia en toda su crudeza como un modelo económico como el sevillano, volcado casi exclusivamente en el sector del turismo, la hostelería y el comercio, es especialmente vulnerable ante circunstancias sobrevenidas como las provocadas por la actual crisis sanitaria”, ha reiterado Beltrán Pérez.

El portavoz del Grupo Popular ha señalado que “Sevilla necesita un alcalde que esté menos preocupado en recoger por escrito sus experiencias personales sobre el confinamiento, como declaró en una entrevista, y ser más reivindicativo ante el Gobierno de la Nación”. Ha añadido que “Espadas en lugar de arrodillarse ante Pedro Sánchez para conseguir sus intereses personales debe hacer consciente al Gobierno de Sánchez que nuestra ciudad es la gran capital que más está sufriendo sus consecuencias económicas”.

Por ello, Espadas debe ser un alcalde reivindicativo y luchar por los intereses de la ciudad. El Gobierno de España debe tener muy en cuenta esta clara desventaja de la capital hispalense y aplicarse sin demora en ejecutar las inversiones en infraestructuras que nuestra capital viene demandando hace muchos años, como la construcción de los túneles de la SE-40 bajo el Guadalquivir o la construcción de la Red completa de Metro, todo lo cual tiene que tener su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Sevilla duplica la tasa de paro de otras grandes capitales, como Madrid, pero Espadas no está.

“El alcalde no ha sido capaz de aprovechar los buenos momentos para conseguir que Sevilla lidere la creación de empleo, por ello le exigimos un plan de rescate de autónomos, pequeña y mediana empresa ante el profundo hundimiento de la economía sevillana”, ha concluido Beltrán Pérez. Ha recordado que “desde el PP, como única alternativa de gobierno en Sevilla, estaremos vigilantes y seguiremos realizando una labor fiscalizadora para que el gobierno municipal no haga caso omiso. Sevilla necesita un alcalde que esté centrado y preocupado un 100% en la ciudad, un gobierno con la cabeza y su tiempo dedicados al 100% a Sevilla, exactamente eso es lo que ofrece el grupo de concejales del PP con nuestra nueva línea de trabajo ‘Reiniciemos Sevilla’, con la que estamos redoblando los esfuerzos del proyecto del PP para ocupar un espacio de un alcalde que no está y un gobierno que está apagado o fuera de cobertura”.