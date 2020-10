La US convoca nuevas ayudas para bonos digitales y ofrece préstamo de portátiles

La Universidad de Sevilla ha convocado nuevas ayudas para bonos digitales y ha articulado un procedimiento de préstamo de ordenadores portátiles con el fin de ayudar a los estudiantes con vulnerabilidad económica, social y digital matriculados en la US en titulaciones de Grado o Máster.

Esta nueva convocatoria de ayudas es necesaria teniendo en cuenta las circunstancias actuales de crisis sanitaria y el principal objetivo es que todos los estudiantes de la Universidad de Sevilla, con independencia de su situación económica y social, puedan seguir con normalidad las actividades académicas online.

De este modo, las ayudas para bonos digitales están destinadas a estudiantes matriculados en titulaciones de Grado o Máster Universitario de la US que no tengan capacidad de conexión a internet o una capacidad muy limitada de conexión que no les permita el normal seguimiento de las actividades académicas online.

Estas ayudas consistirán en la concesión de tarjetas SIM con una capacidad de 40 Gb mensuales para ser utilizadas durante dos meses en las actividades académicas de la Universidad de Sevilla, que podrán ser prorrogadas mensualmente. Para ello, los estudiantes deberán cumplimentar telemáticamente el formulario online, que estará disponible en el siguiente enlace: https://bonodigital.us.es, desde el 3 al 30 de noviembre de 2020.

Al mismo tiempo, la Universidad de Sevilla establece un procedimiento para el préstamo de ordenadores portátiles destinados a estudiantes matriculados en titulaciones de Grado y Máster Universitario que no dispongan de un ordenador que les permita el normal seguimiento de las actividades académicas online. Los estudiantes interesados deberán cumplimentar telemáticamente el formulario online que estará disponible en el siguiente enlace: https://prestamoportatiles.us.es, operativo desde el 6 al 30 de noviembre de 2020.