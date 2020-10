El Valme pone en marcha su nuevo Hospital de Día Quirúrgico

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo Hospital de Día Quirúrgico, incluido en la serie de medidas de impacto diseñadas por su equipo directivo este verano para reforzar de forma programada la respuesta asistencial frente al Covid-19 con las máximas garantías de seguridad y calidad.

La reordenación de espacios y la reorganización asistencial adaptada a la situación provocada por el coronavirus, que se ha ido desarrollando conforme a la evolución de la pandemia, ha estado enfocada hacia la dotación de más recursos para asumir el incremento de la presión asistencial de una de las áreas sanitarias de la provincia más castigadas por el coronavirus en ambas oleadas. De tal modo que este nuevo Hospital de Día Quirúrgico optimiza las instalaciones anteriores donde desarrollaba su actividad desde el año 2013 y a la vez se reconvierte en un recurso estratégico, dado que aporta un uso polivalente dependiendo de las necesidades de cada momento de la pandemia.

La dotación de su infraestructura le confiere versatilidad asistencial al poderlo utilizar como tercera UCI y como espacio de hospitalización. Las necesidades de atención para cuidados intensivos provocó en la primera oleada del Covid la transformación del anterior Hospital de Día Quirúrgico en una segunda UCI. Por el contrario, en esta segunda oleada esa segunda UCI se adaptó de forma anticipada y con carácter permanente; conformando un proyecto para un nuevo Hospital de Día Quirúrgico que hoy ya está operativo con el valor añadido de su potencial utilización en tiempos Covid.

A través de una inversión de 77.000 euros, se ha creado este nuevo espacio en las anteriores consultas de Cardiología. Está localizado igualmente en la primera planta, con acceso directo al Bloque Quirúrgico y adyacente al servicio de Cuidados Intensivos. Su distribución consta de 7 boxes (que pueden acoger hasta 13 camas), control de enfermería y zona de medicación, aseos, almacén, vertedero y office de enfermería.

Estas nuevas instalaciones del nuevo Hospital de Día Quirúrgico son modernas y confortables. Se han acondicionado con solado y cuadro eléctrico renovados, incorporación de gases medicinales, puertas automáticas e iluminación led.

Recurso estratégico en tiempos Covid para la cirugía sin ingreso

La presión asistencial continuada derivada de esta segunda ola de la pandemia ha provocado la adaptación de la organización asistencial de este centro a otra dinámica contemplada en su Plan de Contingencia Covid. De este modo, garantiza la respuesta tanto a los pacientes con coronavirus, cuya afectación requiere ingreso, como al resto de pacientes con otras patologías diferentes.

En el caso de la cirugía, el Hospital Universitario de Valme está realizando un gran esfuerzo y mantiene más del 90% de su actividad quirúrgica general. Concretamente, la mínima reducción producida no ha afectado a la cirugía urgente, ni a la pediátrica, ni a la que no precisa ingreso hospitalario y ni a la cirugía programada para patologías oncológicas. Únicamente la adaptación quirúrgica incide en la reducción de la cirugía programada para pacientes con patologías no tumorales y que necesitan ingreso, con la finalidad de disponer de camas y garantizar más recursos para la asistencia.

La conciliación del mantenimiento de la actividad del Bloque Quirúrgico con la disminución de camas para cirugía programada no urgente ni oncológica, tiene entre sus estrategias la cirugía sin ingreso. En este contexto, el Hospital de Día Quirúrgico se convierte en un recurso de gran valor en tiempos Covid.

Alternativa de alta resolución para la cirugía convencional

Este recurso, perteneciente al Bloque Quirúrgico, funciona en este centro desde el año 2013 habiendo dado cobertura desde entonces a 20.000 pacientes. A lo largo de sus años de funcionamiento se ha consolidado por su eficiencia al aportar una alternativa a la hospitalización convencional basada en al alta resolución. Favorece la accesibilidad y el confort a aquellos usuarios que precisan de una cirugía, tratamiento o prueba médica mínimamente invasivos y en los cuales no es necesario el ingreso hospitalario.

Su eficiencia permite disminuir estancia hospitalaria a sólo horas para procesos quirúrgicos e intervenciones médicas ambulatorias. Respecto a los usuarios beneficiarios de este recurso, su supervisor, el enfermero Pedro López Moraleda, destaca que los procedimientos que se atienden el Hospital de Día Quirúrgico son diferentes y se corresponden con diversas especialidades médico-quirúrgicas.

Concretamente, destacan las intervenciones de cataratas y el quirófano de la Unidad del Dolor, seguidos de procedimientos correspondientes a Cirugía General, Cirugía Vascular, Traumatología, Dermatología, Urología y Otorrinolaringología. También acoge el ingreso ambulatorio de pacientes sometidos a pruebas y tratamientos de especialidades médicas de Cardiología y Digestivo.