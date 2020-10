Cambian los horarios del Cementerio de San Fernando y se refuerzan los autobuses para Todos los Santos

El Ayuntamiento activa desde este lunes un plan especial en el Cementerio de San Fernando para garantizar un correcto desarrollo de las visitas con motivo de las festividades de Todos los Santos y de los Difuntos y el cumplimiento de las medidas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias frente al COVID-19.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Hacienda y Administración Pública, activa desde este lunes un plan especial en el Cementerio de San Fernando para garantizar un correcto desarrollo de las visitas con motivo del Día de Todos los Santos y del de los Difuntos así como en los días previos. Este plan tiene como objetivo el cumplimiento de las medidas de seguridad, en concreto las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias para mitigar el riesgo de transmisión del COVID-19 en los cementerios andaluces con motivo de estas festividades.

Así, atendiendo a estas recomendaciones, el plan se activa desde este lunes debido al aumento de la afluencia de personas que asisten al camposanto para realizar la limpieza y adecentamiento de nichos y sepulturas y al refuerzo de las tareas de mantenimiento de las zonas de albero y de los jardines por parte de los trabajadores municipales. El plan se reforzará, especialmente, durante los días 1 y 2 de noviembre, cuando se producen las tradicionales visitas al cementerio. Todas estas medidas se adoptan teniendo en cuenta las características, la amplia extensión y las peculiaridades del camposanto municipal.

Para ello, se llevarán a cabo las indicaciones y actuaciones necesarias con el objetivo de incidir en las recomendaciones de las autoridades sanitarias y teniendo en cuenta que, por sus dimensiones, el camposanto sevillano permite cumplir medidas básicas de seguridad como el mantenimiento de la distancia social.

En primer lugar, para posibilitar que las visitas sean más espaciadas, el Cementerio de San Fernando amplía desde este lunes su horario de apertura en una hora más, permaneciendo abierto desde las 8.00 hasta las 18.30. Este horario se mantiene hasta el próximo 2 de noviembre inclusive. A diferencia de otras localidades, en Sevilla no es necesario solicitar cita previa para visitar el camposanto.

Asimismo, se establecerán, mediante marcas, itinerarios de entrada y salida en la calle principal del cementerio y se distribuirán dispensadores de gel hidroalcohólico. También se distribuirán carteles con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, indicando que es aconsejable que los grupos no superen las 4 personas. Aunque las autoridades sanitarias aconsejan que la visita no exceda de los 30 minutos, debido a la extensión del Cementerio de San Fernando y las largas distancias que hay que recorrer no se incluye esta recomendación, pero se recordará a los usuarios que permanezcan el tiempo imprescindible en el camposanto.

Igualmente, se recordará la obligatoriedad de llevar mascarilla en todo momento y de guardar la distancia de seguridad entre personas. También se apelará a la responsabilidad de los usuarios del Cementerio para un correcto desarrollo de estas jornadas.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y de que coincidan con estas jornadas de alta afluencia de visitantes, cabe destacar que prácticamente todos los actos que tienen lugar en el Cementerio de San Fernando durante estas fechas han quedado. En concreto, se ha suspendido el concierto de la Banda Sinfónica Municipal y el acto de homenaje organizado por el Ejército. También se han suspendido las visitas teatralizadas durante esta semana y hasta el 2 de noviembre.

Asimismo, Tussam se suma a este plan especial con un refuerzo de la línea 10 desde este lunes para facilitar que las visitas se puedan repartir durante toda la semana. Ya el día 1 de noviembre la empresa municipal de transportes establecerá el Servicio Especial de Lanzadera desde la Plaza Ponce de León hasta el Cementerio de San Fernando.

Por último, este plan especial incluye un dispositivo especial que la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores pondrá en marcha los días 1 y 2 de noviembre con efectivos de la Policía Local y de Protección Civil que, tanto en el exterior como en el interior del cementerio, velarán por el cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias y, junto al personal de portería del camposanto, recordarán a los asistentes las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El dispositivo de la Policía Local también procederá al control del tráfico en todo el entorno del Cementerio de San Fernando.