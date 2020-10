Los hospitales sevillanos superan ya los ingresos de la primera ola del COVID-19

El Sindicato Médico de Sevilla alerta de que la situación actual de los hospitales de Sevilla es muy preocupante y pide «contener la pandemia de manera urgente y efectiva».

Según la información del Sindicato Médico de Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío, que apenas superó los 120 ingresos en la pasada primavera, cuenta el 22 de octubre con casi 150 pacientes ingresados por COVID, de los que 22 están en UCI. El mismo día, el Hospital Virgen Macarena cuenta con 87 ingresos, de los cuales 7 están en UCI, y el Hospital de Osuna tiene 76 hospitalizados, 7 de ellos en UCI. El día 21 de octubre, el Hospital de Valme tenía 107 enfermos ingresados, 12 de ellos en UCI. El día 19 de octubre, la fecha más reciente de la que tenemos datos, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe contaba con 50 ingresos de COVID, de los cuales 10 corresponden a UCI o críticos.

Gracias al esfuerzo que están realizando los facultativos y el resto de los profesionales sanitarios, el sistema no se ha saturado por el momento, pero los ingresos no dejan de aumentar, y, si no se adoptan medidas urgentes, tememos que el sistema se colapse en pocas semanas. Es necesario que tanto la población como las autoridades sanitarias tomen conciencia de la gravedad de la situación para que se pongan en marcha medidas inmediatas que frenen la transmisión de la enfermedad. De otro modo, la situación a finales de año será crítica.

Por último, debemos destacar el hecho de que la información de la que disponemos es la que nos proporcionan los compañeros que se encuentran al frente de la lucha contra la pandemia. Es intolerable que los centros no proporcionen a diario información precisa sobre la situación de los centros de Sevilla, a pesar de que se lo hemos pedido de manera oficial y reiterada. En algún caso, como el Virgen del Rocío, el apagón informativo es total. Esta opacidad es inadmisible en una sociedad democrática, dificulta la concienciación de la sociedad en la lucha contra la pandemia y alimenta el alarmismo y la desconfianza de la población hacia las autoridades sanitarias.