También ha pedido «agilidad» en la toma de decisiones para evitar que crezca el número de contagios.

El Alcalde de Sevilla Juan Espadas ha solicitado esta mañana a la Junta de Andalucía una respuesta en forma de medidas ante el elevado número de contagios que se están produciendo en la ciudad y la provincia.

Además, ha anunciado un refuerzo por parte de la Policía Local en cuanto a las medidas de vigilancia y cumplimiento. «En nuestro seguimiento, estas últimas dos semanas se ha apreciado que la evolución, desgraciadamente, es de incremento, de escalada, poco a poco pero que no cesa. No es abrupta pero no para de subir, por eso estamos progresivamente endureciendo las medidas que son de competencia municipal y, ante todo, garantizando que se cumplen las directrices de las autoridades sanitarias y las propias ordenanzas más que nunca. Para eso ya se están disponiendo los refuerzos y medidas adicionales, especialmente con la Policía Local».

También ha mostrado su preocupación sobre la tasa de incidencia que está alcanzando la ciudad. «Tenemos que parar el crecimiento de los contagios. Hemos superado los 300 por cada cien mil habitantes, y aunque aún estamos lejos de otros lugares donde desgraciadamente la pandemia está en niveles muy altos, hay que bajar ya ese índice por todos los medios. Desde ya. Vamos a estar abiertos a apoyar que el planteamiento del comité de expertos, que será el que tenga que ser, pero que tengan claro que el único liderazgo posible es el de las autoridades sanitarias, no hay conflicto en ese sentido, como se ve en otros territorios del país. Aquí no, aquí se tienen en cuenta por encima de todo las directrices de los que saben de esto, las autoridades sanitarias»

Por último, ha manifestado que se están poniendo sobre la mesa medidas para el sector hostelero. «Por parte del Ayuntamiento de Sevilla no va a quedar, y ya se están planteando las medidas que, como es lógico, vamos a ir tomando, como la reducción del horario de parques, que ya se ha hecho en otras ciudades, o los incrementos en los controles de concentraciones o de gente joven bebiendo en la calle. Ya se ha ido reduciendo mucho esa cuestión y vamos a redoblar esfuerzos en los próximos días»