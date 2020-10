El Virgen del Rocío celebró la cuarta Asamblea General del proyecto europeo de investigación en Salud

FAIR4Health, liderado por el Hospital Virgen del Rocío, analiza patrones de la polifarmacia en el riesgo de mortalidad en ancianos, así como el reingreso de pacientes con EPOC.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha liderado la cuarta reunión del proyecto de investigación e innovación europeo FAIR4Health, que coordina el Grupo de Innovación Tecnológica y la Unidad de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen del Rocío. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar métodos para reutilizar y compartir la información procedente de la investigación en salud.

Los investigadores de los 11 países socios del consorcio se han reunido de manera virtual para seguir avanzando en nuevos métodos para analizar la información heterogénea de las distintas colecciones de datos e intentando descubrir patrones de multimorbilidad y la relación entre la polifarmacia y el riesgo de mortalidad en pacientes crónicos complejos, así como predecir el riesgo de reingreso de los pacientes con EPOC. Y todo ello, aplicando los principios FAIR a los datos, para que sean Findable (Encontrables), Accesible (Accesibles), Interoperable (Interoperables) y Reusable (Reutilizables).

De este modo, los investigadores en salud de la Unión Europea podrían compartir y reutilizar sus conjuntos de datos derivados de iniciativas de investigación financiadas con fondos públicos desde una visión responsable. FAIR4Helath (https://www.fair4health.eu/ ) es la primera propuesta de traslación a la investigación clínica en Europa de esta iniciativa, esperando tener un fuerte impacto en resultados de investigación y en la asistencia sanitaria y social.

El estudio, que comenzó oficialmente el 1 de diciembre de 2018, está coordinado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y cuenta con 17 socios de 11 países (España, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Serbia y Turquía). Por otro lado, el consorcio está compuesto por seis organizaciones de investigación en salud, dos universidades reconocidas internacionalmente como expertas en gestión de datos, dos universidades y dos institutos con amplia experiencia en informática médica, y cinco actores empresariales.

En este sentido, FAIR4Health aplicará técnicas de minería de datos distribuidas para preservar la privacidad sobre los conjuntos de datos compartidos y poder así desarrollar y pilotar dos casos. El primero de ellos, apoyar la identificación de patrones de multimorbilidad y correlación de la polifarmacia en el riesgo de mortalidad en ancianos.

El segundo caso será crear un servicio de predicción del riesgo de reingreso en 30 días en pacientes con EPOC. Los resultados de este proyecto servirán para guiar la estrategia futura de la Comisión Europea en relación con la gestión de los datos procedentes de la investigación financiada con fondos públicos.

Una de las cuestiones más importantes incluida en esta reunión ha sido la formación y entrenamiento de los investigadores en las herramientas desarrolladas dentro del proyecto para la identificación de patrones de multimorbilidad y del riesgo de la toma de varios medicamentos en la mortalidad de los ancianos. En concreto, también van a analizar un servicio de predicción temprana del riesgo de readmisión en 30 días en pacientes con EPOC.

El consorcio FAIR4Health está formado por los siguientes socios: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (España), Universidad Carlos III de Madrid (España), Atos Spain SAE (España), University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology (Austria), HL7 Foundation (Bélgica), Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie – Universität Leipzig KöR (Alemania), Academic Medical Center of University of Amsterdam (Países Bajos), Université de Genève (Suiza), Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics, University of Braunschweig (Alemania), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), European Federation of Medical Informatics (Suiza), Digital Curation Centre from University of Edinburgh (Reino Unido), Garrigues (España), Software Research and Development Consultancy (Turquía), University of Porto (Portugal), y el Institute of Pulmonary Diseases of Vojvodine (Serbia).

FAIR4Health es un proyecto de investigación e innovación financiado por la Comisión Europea a través del Programa de Investigación Horizonte 2020 con el número de contrato 824666 en la convocatoria SwafS, ‘Ciencia con y para la Sociedad’ (SwafS-04-2018): Fomentar la reutilización de los datos de investigación generados por proyectos de investigación financiados con fondos públicos’.