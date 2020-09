Tussam compensará a los usuarios de la tarjeta de estudiante por su desuso en el estado de alarma

Cuando se decretó el estado de alarma se estima que había unos 2.400 usuarios con títulos nominativos de estudiante.

El consejo de administración de Tussam, a propuesta del alcalde de Sevilla y presidente de la empresa municipal de transportes, Juan Espadas, aprobó ayer establecer una compensación para los usuarios y las usuarias de la Tarjeta Estudiante que no pudieron utilizarla con normalidad desde que en el pasado mes de marzo se decretara el estado de alarma, se establecieran limitaciones de movilidad y se suspendieran las clases presenciales en todos los ciclos formativos. De esta forma, pese a no existir obligación legal puesto que formalmente el servicio de transporte público se ha seguido prestando y se ha podido utilizar la tarjeta, el Ayuntamiento fijará un sistema para que se pueda compensar a los usuarios que habían abonado este título en cualquiera de sus modalidades pero que no han hecho uso del mismo.

La propuesta, que surge tras analizar las solicitudes de usuarios afectados así como las peticiones de organismos como la Comisión Municipal de la Defensora de la Ciudadanía presidida por Rosa Muñoz, se desarrollará a través de la definición de una serie de formas para establecer la compensación en función de las distintas modalidades de pago que existen en esta tarjeta destinada a la población joven. “Desde el gobierno de la ciudad encargamos a Tussam que se hiciera un análisis detallado de las posibilidades jurídicas de esta medida.

Ha sido un tema complejo pero se ha encontrado una solución que permite que todos los usuarios universitarios que se vieron afectados por el estado de alarma puedan recuperar de alguna forma la inversión que realizaron en su momento para obtener este título”, apuntó el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, quien hizo un llamamiento de nuevo al uso del transporte público como un medio seguro y sostenible para la realización de todos los desplazamientos en la ciudad.

La tarjeta universitaria de Tussam es un título nominativo con distintas modalidades de pago que permite un importante ahorro a los estudiantes universitarios y que ha supuesto una de las medidas con mayor impacto de promoción del uso del transporte público entre la población joven de la ciudad. A este título pueden acceder estudiantes de ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas. En total, en el primer semestre de 2020 cuando se decretó el estado de alarma se estima que había unos 2.400 usuarios con títulos nominativos de estudiante.