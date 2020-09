El Ayuntamiento amplía el convenio de cesión de viviendas a Down Sevilla

La empresa municipal tiene en la actualidad 39 viviendas cedidas en condiciones ventajosas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de sus programas sociales.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su empresa pública de la vivienda, Emvisesa, y la Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla, Down Sevilla, han reforzado los lazos de colaboración que les unen desde el año 2015 mediante la renovación y ampliación de su convenio de colaboración. Este permite la cesión en condiciones beneficiosas del uso y disfrute de viviendas municipales para desarrollar programas que faciliten la inclusión de personas con síndrome de Down u otras diversidades intelectuales.

Felipe Castro, director gerente de Emvisesa, y Florentino González, presidente de Down Sevilla, han sido los encargados de suscribir el convenio en un acto celebrado en la sede de la empresa municipal. En la actualidad, Down Sevilla ya tiene en uso dos viviendas propiedad de Emvisesa, ubicadas en la barriada Polígono Aeropuerto, en Sevilla Este. La cesión de estas dos viviendas se realizó en el marco del desarrollo del Programa ‘Servicio de Vida Independiente’, que está produciendo resultados satisfactorios en la mejora de la calidad de vida de personas con síndrome de Down y sus familias.

En estos momentos Emvisesa tiene un total de 39 viviendas cedidas a entidades sin ánimo de lucro. Estas asociaciones trabajan para facilitar en Sevilla la integración sociolaboral de personas con diversidad intelectual o trastornos del espectro autista; inmigrantes y refugiados, y personas en riesgo grave de exclusión social, como jóvenes sin recursos. “Acceden en condiciones ventajosas de alquiler a una vivienda pública y devuelven a la sociedad sevillana mucho más de lo que reciben, pues atienden a miles de personas en riesgo de exclusión social y generan empleo” ha concluido Felipe Castro.

Buena parte de estos convenios firmados con entidades sin ánimo de lucro se han enmarcado en el Plan de Inversiones y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, que está permitiendo rehabilitar viviendas para fines sociales. Gracias a este plan, ejecutado conjuntamente con la Delegación Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Emvisesa ha continuado cediendo viviendas a entidades sin ánimo de lucro, tras detectar el efecto positivo en el empleo directo e indirecto de dichas cesiones.

Down Sevilla

La Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla, declarada de Utilidad Pública por Orden del Ministerio del Interior en 2006, es una entidad privada sin ánimo de lucro, que desarrolla su labor desde el año 1995. Está formada por personas con síndrome de Down y otras diversidades intelectuales y sus familias, así como por otras personas que desean colaborar de manera altruista para la consecución de sus fines.