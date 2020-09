Los ecologistas denuncian la privatización del Parque del Alamillo

Ecologistas en Acción ha exigido la retirada del concurso para la gestión del Parque Metropolitano del Alamillo y solicitará a los ayuntamientos del área metropolitana Sevilla que se pronuncien en contra de la privatización del principal parque metropolitano de la capital andaluza.



En este sentido, ha reprochado a Ana Mestre, delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular, sus declaraciones la semana pasada en cuanto a que «los espacios naturales tienen que ser mimados por la Administración Pública». Esa misma administración ha sacado a licitación pública, con carácter de urgencia, la Gestión integral del Parque de El Alamillo por más de 3 millones de euros. Esto significa que una empresa privada se encargue de los servicios forestales, mantenimiento del parque, vigilancia, eventos, limpiezas de edificios y entretenimiento, entre otras. La externalización de estas responsabilidades, hasta el momento asumidas por la dirección técnica de la Junta de Andalucía, vía encomienda a la empresa pública AVRA, hace ver que apuestan claramente por la privatización de los espacios públicos.



Hasta la fecha, la gestión del personal y el director del parque, dependiente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha trabajado por dinamizar y proteger un espacio que es referencia en Sevilla y toda Andalucía. Las actividades programadas, los talleres, campamentos y las relaciones con todos los colectivos sociales, culturales y medioambientales ha sido impecable y participativa, por lo que consideramos un despropósito incomprensible la intención de desvirtuar y camuflar la privatización con el argumento de aportar transparencia.

Aunque desde la Consejería y de la dirección del parque se nos pretende tranquilizar diciendo que se sigue apostando por la dirección pública del espacio, los hechos no se corresponden con estas declaraciones ya que el pliego de condiciones del contrato incluye la gestión integral de todo el parque, sin dejar papel a la administración más allá de la obligada función de inspección del cumplimiento de la contratación. El pliego de condiciones abre la puerta a la gestión integral de empresas privadas sobre estos espacios que quedan a merced del mejor postor: quién presente menor presupuesto, tiene el proyecto adjudicado. A menos dinero, menos cuidados.



Además, los ecologistas han querido recordar a la delegada que la Junta “tiene empresas instrumentales para gestionar directamente asuntos de su competencia, como la Empresa de Medio Ambiente y Aguas (AMAYA), con experiencia en encomiendas de gestión en espacios naturales”, por lo que asegurar que no se privatiza nada cuando se pretende contratar a una empresa por 3.570.373,10 euros para que se haga cargo de la gestión, es no saber distinguir entre lo público y lo privado. La opción pública es perfectamente legal, para lo cual sólo se debe garantizar que más del 50% de la encomienda se realiza con recursos propios de la empresa pública, desmintiendose por tanto que no haya opción a la de la privatización que se ha adoptado.



Esta zona privilegiada y de gestión 100% ecológica es una excepción entre los parques sevillanos a pesar de haber pasado por diversos avatares, y Ecologistas en Acción tiene con este Parque Metropolitano fuertes lazos afectivos, como gran parte de sus miles de usuarios, y como activos colaboradores en espacios secundarios dependientes de la gestión de AVRA, como “Isla de Tercia” donde se vienen desarrollando reforestaciones participativas enmarcadas en la lucha contra el cambio climático. Por todo lo expuesto, esta Organización promoverá cuantas acciones legales y movilizaciones sean necesarias para impedir este gigantesco despropósito.