El sorteo de la ONCE de este Martes Santo ha dejado en Dos Hermanas un total de 350.000 euros repartidos entre diez cupones.

Ruperto Barba, vendedor de la ONCE desde 2013 en la localidad sevillana, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la calle Virgen de los Desamparados a las puertas de un supermercado, en la barriada del Catalino de Dos Hermanas. «Ahora mismo estoy emocionado por mis clientes, que a alguno les hace mucha falta», decía mientras contaba a todo el que entraba en el super que había dado el premio. «Todos los días estoy deseando que me llamen para que me digan que he dado el premio y cuando toca es una alegría muy grande, encima en Semana Santa», decía visiblemente orgulloso.

Puerto Real se ha llevado otros 350.00 euros

En Puerto Real, Antonio Fernández se ha estrenado con fortuna como vendedor de la ONCE ya que comenzó a trabajar el pasado 28 de marzo y en su quinto día como vendedor vendió también diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la avenida 14 de abril, y bares de la zona, en el barrio Casines de la localidad gaditana, donde ha repartido otros 350.000 euros.

Fernández no daba crédito esta mañana. «En la vida había pensado que fuera a dar un premio tan pronto, ni mucho menos, pero me alegro increíblemente por quienes les haya tocado», decía sin terminar de creérselo. «Es que me he quedado sin palabras, todavía ni conozco a la gente», explica. Antes trabajaba como repartidor hasta que un accidente de tráfico determinó su discapacidad por problemas en la espalda. «Ahora estoy mucho mejor. Ha sido un cambio buenísimo -reconoce encantado-. Estoy muy ilusionado con la ONCE y con muchas ganas de trabajar».

Un cupón muy cofrade

Este sorteo tenía motivo andaluz y estaba dedicado al 75 Aniversario de la Hermandad de Jesús Cautivo, Nuestra Madre de las Lágrimas y San Juan Evangelista de la localidad onubense de La Palma del Condado, que procesiona en Martes Santo. El resto de los premios han ido a Castilla La Mancha.