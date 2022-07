La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para la autora del crimen de Dos Hermanas que arrolló con su coche a dos vecinos con la intención de matarlos. Algo que consiguió. Una vez que fue detenida por la Policía Nacional lo confesó todo: «he sido yo quien los ha matado, que ya estaba harta de que me amenazaran y a mis hijos no me los quita nadie», según unas declaraciones recogidas por ABC de Sevilla.

La asesina confesa vive junto a sus dos hijos en una finca situada en la calle Padre Fernando Trejo de la localidad nazarena. La pareja víctima y la asesina residían en un edificio dividido en dos plantas, la baja para la pareja y el primer piso para la agresora. Las peleas entre ambas mujeres era una constante, llegando al insulto en ocasiones. Una de las amenazas proferidas en varias ocasiones por la mujer asesinada era que le iba a quitar los hijos a la mujer ahora acusada de asesinar a sus vecinos. Según recoge dicho medio, los ladridos de los perros que la pareja tenía en su vivienda también fueron en numerosas ocasiones motivo de conflicto.

Atropello mortal adrede en el crimen de Dos Hermanas

Motivada por las discusiones con la vecina, y en concreto molesta por la obsesión de la muje asesinada de «quitarle» sus hijos, la asesina se montó en su coche y arremetió contra el vallado de la vivienda de la pareja aprovechando que estaban fuera. La acción se produjo «de forma deliberada y guiada por el ánimo de hacer sufrir innecesariamente hasta la muerte», según la Fiscalía.

Además de pasar por encima de las dos víctimas con el coche cuando se encontraban en el suelo heridas, según relata la Fiscalía, golpeó a los fallecidos con una piedra en la cabeza. Eso no le bastó y cogió un cuchillo y asestó numerosas puñaladas a las víctimas.

Cuando los agentes de Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos, la propia asesina confesó los hechos y se dirigió a los funcionarios con las palabras «aquí estoy, he sido yo». Desde julio de 2020 la acusada del doble crimen de Dos Hermanas ha estado en prisión sin fianza a la espera del juicio que se celebrará en los próximos meses.