Descubrir «la cura del cáncer» es uno de esos sueños de la medicina moderna que la sociedad necesita hacer realidad con cada vez mayor urgencia. El aumento de estas patologías requiere del trabajo a pleno rendimiento de talentos como el alcalareño Juan María Roldán Romero, que acaba de presentar su tesis de doctorado con una investigación que podría llegar a marcar un antes y un después en el tratamiento del cáncer. Así lo explicaba en una entrevista en La Voz de Alcalá.

Juan María Roldán pasó del IES Alguadaira a formarse en la Universidad de Sevilla como biólogo y bioquímico, realizando después un máster en genética molecular y biotecnología. Actualmente, y desde 2016, trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, especializado en estudiar el cáncer renal. Su tesis, Identificación de marcadores predictivos de respuesta a inhibidores de mTOR en el carcinoma de células renales: hacia un criterio molecular para la selección del tratamiento en pacientes, le ha otorgado el sobresaliente cum laude.

La investigación asociada a su tesis realiza un estudio retrospectivo sobre pacientes con la patología en la que se especializa, para tratar de encontrar patrones de comportamiento ante la aplicación de inhibidores de la ruta de mTOR, uno de los tratamientos existentes. El objetivo es dar un paso más en dirección a la llamada «medicina personalizada», adaptar mejor los recursos a las necesidades del enfermo. Pero, ¿cómo saber qué paciente responderá mejor a un tratamiento en concreto?

Enfocado a analizar y dar prioridad a la genética del tumor y no a la del paciente, en el estudio desarrollado por Roldán se buscaba detectar las mutaciones, los cambios en el genoma de los tumores; un rastreo del comportamiento genético del cáncer que ha logrado un descubrimiento que podría ser de gran ayuda a partir de ahora.

Se trata de un «nuevo gen» que esta investigación permite asociar a una respuesta positiva al tratamiento. Comparando los casos de pacientes que han evolucionado bien, han constatado que algunos de ellos tienen como único vínculo en común la mutación de un gen. «Esas mutaciones hacen que la proteína que codifique no funcione o directamente la proteína no esté. Lo que descubrimos es que si el gen está mutado en el tumor puede que este responda bien al tratamiento (que disminuya el tumor o la mestástasis, o se cure); esto no se había descrito antes», ha señalado Roldán.

Cáncer renal

Pese a que el hallazgo es un primer paso que podría tener un fuerte valor para el avance de la oncología, ya que las mutaciones de este gen podrían utilizarse como biomarcador para aplicar el tratamiento, son resultados que deben ser confirmados aún por ensayos clínicos que los desarrollen y los apliquen a pacientes en tiempo presente, ya que el trabajo de Roldán se basa en los historiales de personas que ya han pasado por la enfermedad y la han superado o han fallecido a causa de ella.

Los resultados que avanza Juan María Roldán dan pie así al establecimiento de una avanzadilla en el marco de la farmacogenética aplicada al cáncer renal, pero de ella se podrían extraer también conclusiones y datos para ayudar a hacer lo mismo en otros tipos de tumores. El siguiente paso será esperar a que hospitales o compañías farmacéuticas se interesen por aplicar esta investigación, una aplicación que requerirá aún de mucho trabajo. Es difícil, desarrolla Roldán, porque el cáncer renal «no es tan común como otros y la frecuencia de tumores, dentro de este tipo de cáncer, que tienen mutado este gen también es baja».

Aun así, resalta, «que sea tan difícil encontrar tumores con mutaciones y que algunos de estos pacientes que han respondido al tratamiento lo único que tengan en común sean mutaciones en este gen indica que su función es relevante para responder al tratamiento». En un futuro, añade, cuando se haya avanzado lo suficiente en este campo, se podrían usar inhibidores de la proteína que codifica este gen, que ya existen, para modificarlo en tumores que no desarrollasen naturalmente ante el tratamiento la mutación descubierta por el estudio de Roldán.

Así, paso a paso, escalón tras escalón, la medicina deberá seguir soñando aún con «la cura del cáncer» pero, gracias a trabajos como el de este alcalareño, cada vez será menos una fantasía.[/pc-pvt-content]

