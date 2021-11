Espartinas acoge durante los días 12, 13 y 14 de noviembre el Festival de Cultura Japonesa: Keicho, con la que el Ayuntamiento quiere recordar la vinculación del municipio con Japón. Hace más de 400 años una expedición japonesa denominada Embajaka Keicho, con el embajador Hasekura al frente, vivió en el municipio aljarafeño durante 13 meses, concretamente en el Monasterio de Loreto, en un viaje que realizó por España e Italia para establecer lazos comerciales entre Japón y Europa.

El Festival de Cultura Japonesa: Keicho es un evento organizado para todos los públicos que contará con numerosas actividades durante todas las jornadas, como talleres de caligrafía japonesa, taller Pai Pai (abanicos), Koinobori (carpas Koi), Omamori (amuletos japoneses), Teru Teru (amuletos para la lluvia) o Daruma (amuletos de la suerte).

El visitante podrá participar en concursos musicales, tradicionales, de cosplay, juegos tradicionales o disfrutar de desfiles y una exposición de kimonos.

Además, también podrá disfrutar de exposiciones como la de kimonos y de los stands de Irewool, Creaciones Pinchu, Tanuki to kitsune, Batsamu, The lord of freaks, con productos de artesanía y manga de temática japonesa.

También habrá actuaciones musicales como la del grupo «Musequeteras», el sábado, que presentarán actuaciones de baile y cosplay. Y por si fuera poco y para acercarte aún más la cultura de Japón, en un festival así tampoco podía faltar una zona de restauración para degustar platos japoneses. La entrada es gratuita y todo esto tendrá lugar en el Centro Cultural Las Monjas (Espartinas) del 12 al 14 de noviembre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...