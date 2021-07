La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a seis meses de cárcel a un hombre acusado de allanar el día 21 de marzo de 2021 la vivienda de su ex pareja. Los hechos se produjeron en Mairena del Aljarafe, después de que ésta le comunicara días antes su intención de no seguir adelante con la relación. El encausado iba a ser enjuiciado por un jurado popular, pero la vista oral no se celebrará tras la conformidad alcanzada entre la las partes.

Se le condena al acusado por un delito de allanamiento de morada, en la vivienda de su ex pareja, a seis meses de cárcel. Además, se le prohíbe durante dos años comunicarse o acercarse a menos de 300 metros de la víctima. Por conformidad de las partes, la Audiencia considera probado que el acusado había mantenido una relación sentimental sin convivencia con la denunciante durante dos meses.

«No aceptaba la ruptura»

A pesar de que la víctima le había comunicado su intención de no seguir adelante con la relación, el investigado, que «no aceptaba la ruptura», trató de persuadirla días antes de los hechos. Todo ello para que «cambiara su postura, enviándole varios mensajes de correo electrónico y realizando multitud de llamadas con número oculto» al móvil de su ex pareja. Por ello, esta «tuvo que bloquearlo».

Sobre las 10:00 horas del día 21 de marzo de 2021, el condenado acudió al domicilio de la denunciante en Mairena del Aljarafe. Allí se introdujo en el recinto de la urbanización y, «con total desprecio hacia la intimidad y el ámbito de privacidad que comporta el domicilio de una persona, saltó la valla que cierra el patio privativo de la denunciante y accedió desde allí al salón» de la víctima «antes de que ésta pudiera cerrar la puerta». Una vez allí, el acusado le dijo que «quería hablar con ella», procediendo la mujer a llamar a la Policía. Todo queda probado según la Audiencia Provincial de Sevilla, en esta sentencia dictada el día 24 de junio.

