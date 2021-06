El crematorio del Tanatorio Luz de Zaudín de Tomares ha sido remodelado y dejará de emitir grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. La renovación permitirá una gestión más eficiente y sostenible. Entre las modificaciones importantes que se han producido destaca el cambio de combustible de gasoil a gas natural. Esto implica, además de menos emisiones contaminantes, una reducción de un 30% en el consumo de combustible por cremación.

En el proceso de cremación se produce óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre

(SO2), monóxido de carbono (CO) y partículas sólidas. Con las mejoras, se ha producido una reducción por contaminante emitido respecto a la instalación actual de hasta un 80% en SO₂, un 40% en CO, un 20% en partículas y un 10% en NOx. La nueva instalación, que comenzará a operar en el segundo semestre de este año, no solo reducirá notablemente el importe de su factura energética, sino que- y lo más importante- dejará de emitir a la atmósfera más de 75 toneladas de CO 2 al año.

España, el país con más crematorios

España se encuentra a la cabeza de Europa en cuanto a mayor número de hornos crematorios, con un total de 456. Actualmente existe una demanda de 510 incineraciones al día, y según las estimaciones del sector, en una jornada laboral de 8 horas un horno crematorio puede realizar entre 3 y 6 incineraciones.

Con las modificaciones realizadas en el crematorio de Tomares se espera que el número de incineraciones por día, llegando hasta las seis cremaciones en el día. «Continuamente estamos adoptamos medidas innovadoras y sostenibles en nuestras instalaciones para

reducir el impacto ambiental, minimizar los residuos y optimizar el uso de recursos naturales”, ha afirmado Rafael Barrero, director del tanatorio.

Mejoras en el servicio

“Esta renovación nos ayudará a seguir brindando un gran servicio a las familias, las

auténticas protagonistas y aquellas a las que, cada día, intentamos acompañar de la

mejor manera; con profesionalidad, cercanía y respeto”, ha matizado el director del centro.

Además de las instalaciones, el tanatorio de Tomares ofrecerá unos cursos virtuales de apoyo emocional con psicólogos expertos en duelo.

