El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha expresado su indignación «por las continuas deficiencias» del servicio de transporte público, y en este sentido ha pedido a la ciudadanía que «participe en las acciones que se lleven a cabo para exigir a la Junta de Andalucía una solución».

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha recogido las palabras de Valle, quien ha explicado que «esta misma mañana, vecinas de Los Palacios se han plantado literalmente delante del autobús de las siete porque quería dejar tirados a decenas de usuarios que van a trabajar, al médico o a realizar otras gestiones».

Este nuevo incidente viene a sumarse a los episodios que se vivieron este lunes con el autobús de las ocho, y que «venimos sufriendo desde hace ya muchos meses», subrayaba Valle, y al mismo tiempo ha asegurado que «es inadmisible que un pueblo con 40.000 habitantes tenga que estar sufriendo como consecuencia de la mala gestión del servicio de transporte público que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, y la ejerce el gerente y el delegado territorial de Fomento, a través del Consorcio de Transporte».

«Los ayuntamientos no tenemos ninguna competencia ni capacidad para establecer horarios de autobuses, para quitar o poner líneas ni contactar con la empresa concesionaria», ha apostillado. Así, el primer edil ha declarado que se trata de una «competencia directa de la Junta de Andalucía y por ello le exigimos una solución».

A este respecto, el alcalde de Los Palacios ha señalado que ante la «falta de respuestas», han optado por «hacérselas llegar directamente, reuniéndose con el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, con el gerente del Consorcio de Transporte», a los cuales «estamos hartos de llamar», ha espetado. En esta línea, ha destacado que se han recogido «en torno a 6500 firmas» de la ciudadanía expresando su «malestar» con el servicio de autobuses. En definitiva, «estamos agotando todas las vías normales de diálogo para exigir una solución», ha afirmado.

«Sin embargo, ahora nos encontramos que, como consecuencia del horario de verano entre el 1 de julio y el 31 de agosto, suprimen seis líneas de ida (Los Palacios- Sevilla) otras seis de vuelta (Sevilla-Los Palacios) y los refuerzos especiales que teníamos en las horas puntas: Esto no es admisible, y exigimos a la Junta de Andalucía y al Consorcio una solución, que no quiten los refuerzos, que pongan el número de autobuses que hacen falta y no pongan más excusas», ha señalado.

El alcalde ha denunciado también que «durante el curso nos hemos encontrado con estudiantes que han llegado tarde a sus exámenes, pacientes que llegan tarde a las consultas médicas, trabajadores que llegan tarde a sus puestos de trabajo». «Eso quién lo paga», se ha preguntado para afirmar seguidamente que no descartan acciones «más contundentes».

«Lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla con el transporte público y con otros servicios públicos no es de recibo. Hay que pedirle explicaciones y soluciones a los problemas y si no atienden por las buenas, lo va a tener que hacer por las malas», ha aseverado.

Por último, el primer edil del municipio ha asegurado que «se debe ir todos a una» en dicha reclamación, ya que «ese es el compromiso que hemos asumido, tanto en el pleno por unanimidad como con el impulso del Gobierno Municipal», pero «se tiene que escuchar la voz unánime del pueblo de Los Palacios y Villafranca: queremos estar conectado al tren y queremos que, mientras tanto, nos mejoren los servicios de autobuses», ha concluido el alcalde.