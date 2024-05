Un vecino de la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos recibirá la eutanasia a sus 52 años este viernes tras un largo tiempo solicitándola, periodo el cual dice que ha sido «largo y doloroso».

El hombre se ha despedido vía redes sociales en las que ha colgado un comunicado confesando estar «triste», no por él «sino por los que se quedan». «Llevo cinco años postrado en una cama de hospital en hospital, cansado de vivir así», indicó.

Este vecino de Castilblanco afirma que nunca tuvo miedo de vivir al límite ya que dice que siempre supo que moriría joven. «Estoy prisionero en mi cuerpo y ya no podré llevar una vida normal. Yo no tengo miedo a la muerte sino al sufrimiento en vida. Sé que nadie aprobará mi decisión y es comprensible, pero cada cual tiene que cargar con su cruz y sus creencias. Yo he tomado la decisión de morir dignamente, irme de este mundo con una sonrisa en mi alma y una vida plena».

En su comunicado pide perdón a todo aquel que pueda hacer daño con su decisión de recibir la eutanasia y expresa su orgullo y agradecimiento hacia sus familiares y amigos. Se despide asegurando que «esto no será un adiós sino un hasta luego».