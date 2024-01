Un vecino de Gerena ganó ayer 100.000 euros al instante con el Rasca Cleopatra de la ONCE. La suerte se la dio Manuel Herrera en un bar de la localidad sevillana a un cliente que le compra todos los días un Rasca de dos euros y que el propio vendedor elige a su criterio.

«Yo le doy el primero que pillo», explica. «Vaya manera de empezar el año, es algo maravilloso, estoy super contento de verle la carita y el nerviosismo que tenía al comprobar que el Rasca estaba premiado temblaba como un flan», explica Manuel sin aportar más datos sobre la identidad del afortunado. Herrera es vendedor ambulante de la ONCE en el municipio desde hace 19 años. «Ahora soy el único comerciante de la ONCE en Gerena porque el otro está de baja; 7.000 habitantes para mí solo, me tienen loco, pero puedo con todo», dice encantado.

Manuel se siente más feliz todavía porque al nuevo año le pidió que diera un premio a sus clientes y así ha sido al octavo día de 2024. «Pedí el deseo con las 12 uvas y se ha cumplido el sueño», dice exultante.