La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Sevilla, ha emitido este viernes una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de todo el término municipal de Lora del Río, tras comprobar la superación del valor paramétrico de manganeso en los análisis realizados.

En la comunicación, se informa de que el resultado de los análisis de la muestra obtenida en la torreta de la red Roda arriba de Lora del Río, dentro del seguimiento del control de metales pesados del Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte, indica que el parámetro manganeso alcanza los 388 µg/L, con lo que supera el valor paramétrico establecido en 80 µg/L.

Así, en la resolución emitida este viernes, la Delegación Territorial señala que el agua suministrada en dicho municipio no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario para emplearla para la limpieza del hogar y la vajilla ni para el aseo personal.

Asimismo, el Ayuntamiento de Lora del Río deberá comunicar a la población afectada la calificación del agua y los usos permitidos, así como proporcionar agua apta para el consumo en tanto se mantenga la actual calificación. En caso de que se opte por distribución móvil deberá solicitarse el informe sanitario vinculante de la Delegación Territorial de Sevilla.

El propio Ayuntamiento, operador del agua en el municipio, deberá analizar este parámetro en tres muestras consecutivas que deberán tomarse, al menos, con 24 horas de diferencia una de la otra, es decir, con una frecuencia diaria, hasta que los valores paramétricos afectados estén conformes a lo establecido.

La Consejería de Salud y Consumo seguirá realizando la vigilancia de la calidad del agua de este municipio hasta que se pueda restablecer, por parte del Ayuntamiento, como responsable del abastecimiento, su consumo con las debidas garantías, eliminando cualquier riesgo sanitario para la población.