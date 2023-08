El Cupón Diario de la ONCE ha dejado su premio mayor, 500.000 euros, en Los Palacios y Villafranca, en el sorteo del martes, 29 de agosto.

El vendedor de la ONCE Diego Luis Camacho Rodríguez es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Los Palacios y Villafranca, desde sus puntos de venta, situados en los números 33 y 90 de la calle Utrera. El cupón de la ONCE del 29 de agosto, dedicado al 40 aniversario de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, ha dejado premios en otras localidades andaluzas.

Así, en Linares, la vendedora Jennifer Jiménez Viedma ha repartido 175.000 euros, en cinco cupones premiados que comercializó desde su punto de venta en la calle Orujo, número 19. En Utrera hay otros dos cupones premiados (70.000 euros); y en Sevilla, un cupón ha dejado 35.000 euros. En total, este cupón ha repartido en Andalucía 780.000 euros.