Los padres del alumnado del colegio Fernando Feliú de Gerena exigen al ayuntamiento de la localidad la disposición de medios para producir sombra en el patio del centro.

La organización Colegios de Calor formada por la Asociación de Padres y Madres de Alumnos actuó ya en 2017 para pedir al ayuntamiento de la localidad una solución. Los alumnos del centro han tenido que hacer frente a quemaduras en cara y brazos ante altos episodios de calor que han presentado hasta temperaturas de 36 grados.

Tras seis años sin obtener respuesta, la asociación ha decidido convocar una asamblea en la que se consiguió trasladar el asunto al Pleno del pasado jueves 11 de mayo, en la que se debatirá un acuerdo urgente para solucionar el asunto.

Patio del CEIP Fernando Feliú // AMPA

Respuesta del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Gerena asegura que no tiene las competencias necesarias para levantar una infraestructura de tal calibre en un colegio gestionado por la Junta, justificando que dispone de informes en contra de la intervención municipal.

Ante la defensa, los padres de los alumnos han mostrado durante el Pleno una veintena de ejemplos en los que ayuntamientos de otras localidades han podido desarrollar un proceso para ubicar sombra en centros educativos.

Entre las propuestas realizadas, se incluye la aprobación de un gasto por la vía de urgencia como medida más rápida, haciendo un traspaso de una partida presupuestaria a otra, sin embargo, no se ha llegado a realizar.

Otra de las soluciones habladas ha sido la de proporcionar una subvención al AMPA para que este sea el órgano que se encargue del pago de los toldos. Este extremo se le va a plantear al Ayuntamiento en una reunión urgente que van a pedir los padres, que no están dispuestos a parar en sus protestas hasta conseguir sus objetivos, que pasan por que el curso comience en septiembre con los toldos colocados.

Mientras tanto, algunas familias mandan a los niños al colegio con protección solar, agua o gorras para el recreo.

Soluciones insuficientes

Los padres han denunciado también la falta de responsabilidad del CEIP Fernando Feliú respecto a los árboles colocados años atrás para proporcionar sombra, los cuales acabaron enfermando y no se han vuelto a reemplazar.

La dirección del centro plantea la eliminación de clases de Educación Física, el recorte de horas de recreo o el aprovechamiento de la sombra que genera el edificio principal.

El Ayuntamiento cita también como solución el nuevo colegio de la localidad. Los padres no aceptan esta opción, ya que el centro está en fase de licitación, los terrenos aún no han sido modificados en su uso para acoger el edificio, e incluso no se sabe si en el proyecto hay sombras contempladas.