Este martes de madrugada en un pueblo de Sevilla, Lantejuela, una banda de delincuentes asaltó la Jefatura de la Policía Local y robó las armas que se encontraban dentro del edificio. Sustrajeron cinco armas cortas, dos de ellas Walther P99 y tres Ceska. Además, robaron multitud de uniformes de la Policía Local y otros objetos del Consistorio que transportaron en el mismo vehículo en el que se desplazaron.

La Guardia Civil está investigando sobre los hechos, pero de momento no se ha logrado identificar ningún delincuente de la banda. De esta forma, ha realizado una inspección en el edificio, intentando encontrar alguna pista o huella de los ladrones. Además, se están revisando las cámaras de videovigilancia de la zona.

Los hechos sucedieron la madrugada de este martes 9 de mayo, momento en el que no había nadie dentro del Ayuntamiento ni en la Jefatura de la Policía Local. Se cree que fue un robo totalmente estudiado en el que los delincuentes iban encapuchados.

Lantejuela es un pequeño municipio de la Campiña que no alcanza los 4.000 habitantes. Al tratarse de una localidad de pequeño tamaño, la Policía no cubre las 24 horas del día y por las noches no hay servicio ni vigilantes en el interior. Tras los hechos, surge la necesidad de incrementar la seguridad de las comisarías de todos los pueblos pequeños de la provincia de Sevilla y otras andaluzas, para evitar que ocurran más sucesos como éste.