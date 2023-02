Este lunes se presentaba el cartel de la Semana Santa de Carmona, obra de la doctora en Bellas Artes de la Universidad de Sevilla Manuela Bascón. La composición no dejó indiferente a nadie. El cartel, poco ortodoxo, ha sido alabado por algunos y cuestionado por otros. Según Bascón, el tema central de la composición es el silencio, «un tema central que siempre me ha llevado a la meditación, al respeto, a la espiritualidad».

«En el centro de este cartel, la mayor oscuridad posible que contornea uno de los perfiles mas emblemáticos de Carmona, por donde se pone el sol cada tarde con la luz más poderosa que conocemos. Ese mismo contraluz simbólico, lo ofrece la Vida ante la Muerte y la Muerte ante la Resurrección. Y alrededor he dispuesto todos los elementos que dan forma y contenido al mensaje de mi cartel» comenta la autora.

El silencio y el exvoto

Manuela Bascón vivió los primeros dieciocho años de su vida en un convento de Carmona junto a su familia, donde sus padres eran los porteros y encargados de cuidar del monasterio, es por ello que «el silencio del convento, sus olores, sus ajuares, sus ritmos y sus sonidos… todo ello lo rememoro durante la Semana Santa y especialmente los Viernes Santos».

La autora continua su explicación sobre el significado del carte: «Entonces, en mi imaginación, los artífices de estas escenas se hacen todo lo humanos y divinos que pueden ser. El hijo está llegando a un final inexorable, que a su vez será un gran principio de una era. Pero su madre aún no sabe eso. Solo siente aflicción y desconsuelo extremo. Nosotros, los orantes, representados por los cirios, confiamos ahora nuestras emociones a Ella, Madre, porque sabemos de la misericordia y el amor de quienes sufrieron ya».

«En definitiva, he construido un pequeño altar sobre la tragedia del dolor infinito de quien sufre por la injusticia y el daño. Pero a su vez sobre la constancia de que todo dolor puede hacer su catarsis convirtiéndose en amor, en entrega a los demás. Como particularidad, he incluido un elemento donado para este cartel por la maestra de las bordadoras de la Virgen de Gracia. De esta manera he convertido en exvoto la imagen que os presento para esta Semana Santa, que se inscribe dentro del marco de un Año Jubilar».

Y, ¿qué es un exvoto? Un exvoto es un objeto ofrecido a la divinidad, en cumplimiento de una promesa hecha con el fin de obtener un beneficio, al cual no se puede acceder por medios naturales Sobre el porqué de la virgen voladora, la autora comenta que «las vírgenes flotan porque son apariciones».