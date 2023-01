Una vez los Reyes Magos han hecho acto de presencia en los hogares de los españoles, llegan las tan ansiadas rebajas. Una campaña en la que las tiendas de moda, sobre todo, buscan reforzar sus plantillas con nuevas contrataciones. Es el caso del Grupo Inditex, una de las principales compañías de marcas de moda que está buscando de forma urgente personal para trabajar en sus reconocidas marcas en Sevilla.

Así, desde Inditex han lanzado 3 ofertas de empleo para trabajar como dependiente de tienda en Écija, Utrera y Alcalá de Guadaíra. Estos contratos son para trabajar únicamente durante esta campaña de Rebajas, aunque existe posibilidad de continuar tras la misma.

Además de estas ofertas de trabajo, también hay otras vacantes en las que se ofrece el tipo de contrato indefinido.

Macrooferta para trabajar en Inditex

Para conseguir un puesto en algunas de sus tiendas de ropa, no es necesario tener experiencia laboral, aunque como suele ser habitual, que no sea necesario no significa que no sea valorable.

En cuanto a titulaciones, para trabajar en sus tiendas de ropa, se debe tener al menos el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Hay otro requisito para el puesto de dependiente que dependerá de si la tienda está en una ciudad turística o no, y es tener conocimientos de inglés.

Enviar el currículum para trabajar en Inditex

Para poder aplicar en alguno de los empleos, hay que inscribirse a través de su portal de empleo. Es recomendable no inscribirse nunca a través de ofertas de trabajo por medio de WhatsApp o en algunas aplicaciones donde pidan dinero para poder optar al puesto.

Para ello, hay que dirigirse a inditexcareers.com, pudiendo filtrar las ofertas ciudad oara comprobar qué otros puestos vacantes hay.