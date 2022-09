En la localidad de Morón de la Frontera se ha convocado este martes una manifestación para recordar a Antonio David, el menor desaparecido hace justo un año. La marcha comenzará a las 12:30 horas en el monumento a la Mujer Trabajadora y finalizará en la puerta de los juzgados.

Su madre está en el punto de mira de los investigadores, después de que se fuese de viaje con el menor y fuera encontrada en la provincia de Segovia ya sin él. La propia madre llegó a reconocer que mató al menor y después cambió de versión y aseguró que el menor murió por circunstancias naturales y ella se deshizo del cadáver. La mujer, tras ser encontrada por agentes de la Guardia Civil desorientada en una carretera de Segovia, aseguró haber matado al menor y haber tirado su cuerpo en los contenedores de basuras del centro comercial Xanadú, en Madrid, pero las búsquedas no resultaron exitosas.

La mujer fue ingresada en un hospital de Segovia y poco después fue dada de alta. La segunda versión de la madre es la que, según los investigadores, tiene más credibilidad. El menor podría haber muerto por circunstancias naturales en Morón y la madre salió de viaje con el menor ya fallecido.

La investigación sigue abierta, aunque ya no se centra en la localización del cuerpo del menor, sino en tratar de averiguar qué pasó, algo que solo sabe la madre y no es capaz de recordar. Los agentes que llevan la investigación no tienen ningún hilo del que tirar, y han recurrido hasta de un cura, amigo de la madre del menor, que es muy religiosa, para tratar de hacer confesar a la madre sobre lo que hizo con su hijo de 13 años.

«No voy a matar a mi mejor amigo»

La madre de Antonio David ha sido entrevistada este lunes en El Programa de Ana Rosa de Telecinco. La madre, que se ha mostrado afectada por los hechos, ha asegura que ella no acabó con la vida de su hijo, al cual califica como su «mejor amigo». Además, ha explicado que el menor murió en sus brazos y estuvo tres días con el cuerpo de Antonio David.