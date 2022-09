El sorteo de este fin de semana de la ONCE ha dejado un Sueldazo de 2000 euros al mes durante 10 años, que suman un premio de 240.000 euros, en Utrera.

María Montaña López, vendedora de la ONCE desde 2019, vendió este cupón premiado este sábado en la plaza Trianilla de Utrera, a las puertas de un supermercado de Mercadona. «Aún sigo nerviosa con los pelos tiesos, estoy loca de contenta por haber dado el premio», decía esta mañana. «Dios quiera que le haya tocado a alguien que le haga mucha falta porque me cuentan cada historia y cada situación personal que no puedo decir ni lo que siento ahora mismo, soy la persona más feliz del mundo», dice tras elogiar a su clientela, «me quieren mucho y hacemos un vínculo muy grande», dice orgullosa.

Otro Sueldazo en Andalucía

El sorteo de la ONCE de este sábado tenía como protagonista a la Semana Romana de Cascante, en Navarra, y ha dejado otro premio igual, un Sueldazo de 240.000 euros repartidos en diez años, en la localidad malagueña de Marbella.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.