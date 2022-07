La Guardia Civil ofrece la opción de cita previa para interponer una denuncia penal o administrativa no urgente en la provincia de Sevilla.

En Sevilla se implementa en diez Unidades para dar mejor servicio a los ciudadanos, siendo estos los Puestos Principales de La Rinconada, Lebrija, Los Palacios, Utrera, Gines, San Juan de Aznalfarache, Mairena de Aljarafe, Lora del Río, Los Alcores y Carmona.

¿Cómo funciona la cita previa de la Guardia Civil?

Para interponer una denuncia mediante esta vía se puede realizar a través de la web de la Guardia Civil, de forma telefónica o en los puntos habilitados expresamente para ello.

El servicio de cita previa en las oficinas de atención al ciudadano permite reservar desde la web oficial www.guardiacivil.es un turno de atención personal en las oficinas de la Guardia Civil de las unidades piloto, bien para la presentación de denuncias o para la realización de cualquier otro trámite no urgente de los que se pueden realizar en un puesto.

Entre las finalidades que persigue esta iniciativa, está la de evitar demoras en la espera para que a uno le atiendan, así como ofrecer a las personas una mejor atención, al poner a su disposición a un agente especializado a su necesidad específica durante el tiempo necesario, respetando además las prácticas higiénico-sanitarias, al evitar aglomeraciones innecesarias en las dependencias.

Advertencias

Este servicio no está recomendado en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación; cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos; la desaparición de personas; cuando la víctima del delito sea menor de edad, sin haberse aún emancipado o una persona con discapacidad; si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer; o se ha producido en inmuebles con escalo, fractura de ventanas, puertas, paredes, etc; así como cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el escenario de los hechos.



Complementado con la presentación de la denuncia electrónica a través

de la web oficial, el servicio de cita previa ayudará a agilizar los trámites y el tiempo empleado en la ratificación de las mismas en las oficinas de

atención al ciudadano.