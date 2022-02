La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha hecho entrega este viernes de las Banderas de Andalucía de la provincia. La Sala Chicarrerros de la Fundación Cajasol ha acogido este acto donde han estado presentes tanto el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, como el consejero de Economía, Rogelio Velasco, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.

En este año, la Junta de Andalucía, a través de su delegación del Gobierno y sus delegaciones territoriales en la provincia de Sevilla, pretenden incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de sus galardonados, reconociendo la labor que han llevado y llevan a cabo personas e instituciones.

Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras

Recae este año en María del Pilar León-Castro Alonso, arqueóloga, historiadora, catedrática emérita de Arqueología de la Universidad de Sevilla, académica de las Reales Academias de la Historia desde 2012 y de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y miembro del Instituto Arqueológico Alemán.

Nacida en Sevilla, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras con premio extraordinario fin de carrera y se doctoró en 1974 con la máxima calificación en la misma universidad en la que ejercerá como una de las mayores expertas en la Hispania Romana. Ha sido investigadora en el Instituto de Arqueología Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Miembro del Consejo Asesor Itálica Patrimonio Mundial de la Unesco, que se constituyó en 2016, ha sido una pieza fundamental para que el Conjunto Arqueológico de Itálica obtenga el reconocimiento que merece y sea incluida en la lista como valor universal excepcional.

Bandera de Andalucía de las Artes

Será entregada este año al cantaor y maestro Calixto Sánchez Marín, nacido en 1946 en un pueblo de hondas raíces flamencas, Mairena del Alcor, donde ganará, en 1965, el que será su primer galardón, el Premio de los Cantes de Levante del Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. En 1972 ganó el primer premio del Festival de Granada, y en 1980, el primer Giraldillo de su historia.

Nunca dejó de lado su faceta como docente -estudió Magisterio- y ha sido director del Centro Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera y coautor de la Aproximación a la Didáctica del Flamenco. Por ello, por esa meritoria tarea de conjugar el cante con la enseñanza, para que nada se pierda, no es de extrañar que La Tertulia Flamenca de Enseñantes se llame “Calixto Sánchez”.

Bandera de Andalucía del Deporte

La reciben este año Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordoñez – Remo 2 sin timonel. Jaime Canalejo, del barrio nazareno de Montequinto y Javier García, de la localidad de Tomares, se iniciaron en el remo a la temprana edad de 8 años y como compañeros en la embarcación en el año 2018, estando presente desde entonces este doble sin timonel prácticamente en la totalidad de finales, tanto en Copas del Mundo como en Campeonatos de Europa y Mundiales.

La pareja hispalense del Club Naútico Sevilla logró la clasificación para los últimos Juegos Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en julio de 2021, donde a pesar de no alcanzar medalla en la final de dos sin timonel se alzaron con un merecidísimo diploma olímpico al lograr la sexta posición después de haber conseguido la proeza de meterse en la final con un tiempo record. Canalejo y García lo dieron todo en Tokio en cada regata y en una disputadísima final.

Pero la llegada no ha sido fácil, superar el confinamiento, la obligación de llevar a cabo su preparación solos en sus casas sin poder entrenar juntos en el barco, problemas de salud…no obstante, el sueño de remar una final olímpica, como han manifestado en varias ocasiones, les sirvió en todo momento de motivación.

Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia

Ha recaído este año en la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato – ADIMA. Esta Asociación se constituyó en 1990 por iniciativa de diversos sectores sanitarios y servicios sociales principalmente. La meta con la que se inicia es la promoción, atención y buen trato a la infancia, en la línea de lo suscrito en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. Entre sus objetivos, ADIMA persigue sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre estos problemas, denunciando casos o situaciones de marginación, maltrato o abandono. Quiere promover entre los profesionales que trabajan por la infancia una mayor concienciación y formación respecto a la detección, tratamiento y prevención de casos.

Durante el confinamiento que padecimos debido a la situación de pandemia del Covid 19, los profesionales de ADIMA, en colaboración con las técnicos del Servicio de Prevención, siguieron llevando a cabo su labor de intervención y asesoramiento a los menores y familiares que lo requerían. En su caso atendieron telefónicamente de todas aquellas demandas que le llegaban, así como incluso situaciones de necesidades psicológicas y sociales que no encontraban respuestas en otros dispositivos. La atención no sólo se ciñó a las llamadas telefónicas, si no que se reinventaron rápidamente para poder seguir dando atención telemática a los menores que ya estaban siendo atendidos en el programa.

Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa

Se reconoce este año a Piedra Paloma. Empresa fundada en el 2009 como comercializadora de materiales naturales. Hasta hace poco empresa puramente industrial con el nombre de Segura SL, que extraía el material de cantera para elaborar Carbonato cálcico y que de vez en cuándo extraía bloques de roca ornamental con la marca Piedra Paloma. Dan una vuelta de 180º al negocio, guiado principalmente por el CEO Francisco Segura y fue entonces cuando pasan a vender exclusivamente sus materiales de Piedra Natural y vender como subproducto el triturado que antes usaba para fabricar el carbonato. De esta manera aprovechaba todo lo extraído de la cantera.

Desde la idea original, que era la extracción, elaboración y venta de roca ornamental extraída, se registró la marca Piedra Paloma, que ahora es conocida prácticamente en todo el mercado de piedra natural y comienzan a extraer los bloques. El material que se trabaja son las calizas propias de sus canteras: Piedra Paloma (Caliza blanca extraída de la cantera en Pedrera, Sevilla) y BK Genesis (Caliza negra producida en la cantera de Calatorao, en provincia de Zaragoza). Los mercados principales son Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, India, Israel, Kenya, Francia, Alemania y Portugal. Actualmente entre las canteras y la fábrica cuentan con 37 trabajadores con previsión de crecer.

Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud

La recibe este año el Doctor Salvador Morales Conde. Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla con el Premio extraordinario del Doctorado de la Universidad de Sevilla, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital “Quirón Salud-Sagrado Corazón» de Sevilla, Presidente Electo de la Asociación Española de Cirujanos desde 2018 para el periodo y Coordinador de Sección de Cirugía Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos, entre otros.

A nivel internacional es Presidente Electo de la European Association of Endoscopic Surgeons desde 2019, Secretario General de la European Hernia Society, vicepresidente del Capítulo de Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS

Y cuenta en su haber con numerosas becas de investigación y publicaciones de libros y artículos reconocidos a nivel a nivel nacional e internacional. Fue reconocido “Personaje del año de Andalucía” 2017, por la Fundación Cajasol, y por la Revista Forbes como “Los cinco mejores cirujanos de España” en 2017, y “Los 100 mejores médicos de España” en 2018, 2019 y 2020.

Bandera de Andalucía a la Proyección de la provincia

Recae este año en GAESCO. La Asociación Empresarial Sevillana de Promotores y Constructores GAESCO nació en 1962, como resultado del impulso de constructoras, promotoras, empresas de infraestructuras y de construcción, siendo hoy en día la asociación empresarial más antigua de Sevilla.

Aglutina distintos tipos de empresa y, no sólo eso, sino que durante todos estos años ha sido su soporte, prestando servicios de formación que respondan a la realidad del sector, de asesoramiento a los profesionales y todo el respaldo necesario a sus asociados de la mano de un grupo de empresas del nivel de las que conforman el grupo GAESCO.

Durante esos 60 años de vida no han perdido un ápice en su espíritu emprendedor, en el impulso de proyectos realizados en nuestra provincia y en su esfuerzo por el trabajo bien hecho. Quizá por ello, cuando nos hemos encontrado en momentos difíciles como los que estamos viviendo, ha prevalecido su determinación de prosperar y salir adelante, impulsando la economía para sobreponerse a los problemas que ha creado la pandemia. Esa determinación le llevó a forjar acuerdos con otros actores de la vida económica provincial para intentar detener la propagación del virus en su sector, demostrando que la excepcionalidad y la emergencia también son terrenos en los que saben moverse, reforzando su papel como referentes en su sector.

Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental

La recibe Plastic Energy Alcalá S.L. Llevan 10 años trabajando para buscar soluciones a los graves problemas ambientales. Han conseguido a través de un proceso único en el mundo reciclar los plásticos que nadie quiere y que no pueden ser reciclados mecánicamente para obtener un aceite de pirólisis (degradación de la materia por altas temperaturas en ausencia de oxígeno sin reacción por tanto de combustión) Tacoil, un aceite que puede utilizarse para fabricar nuevos plásticos con baja huella de carbono, esto ya es una realidad que está funcionando.

Así, podremos seguir beneficiándonos de las ventajas del plástico, pero minimizando los efectos en el medio ambiente, es un proceso que Plastic Energy quiere llevar a todo el mundo y que los ha convertido en líderes mundiales en economía circular de plásticos nos reciclables mecánicamente. Han creado una nueva tecnología para que el mundo del plástico no constituya una amenaza.

Bandera de Andalucía a los Valores Humanos

Con esta bandera se reconoce a Don Francisco Díaz Cadenas Francisco Díaz Cadenas, es hijo de un humilde repartidor de cervezas y una tendera del pueblo sevillano de La Lantejuela. Siendo el mayor de los hermanos, fue el primero que con muy pocos años empezó a ayudar en el negocio familiar fundado en 1973. En 2011 abre su primer Cash&Carry en Lantejuela. Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial hasta los 12 centros distribuidos por toda Andalucía, y otros tres que están pendientes de abrir en este 2022. Desde 2017, la empresa ha cuadruplicado su plantilla, contando en la actualidad con un total de 200 empleados. En el año 2019 lanzó la plataforma cestaclick.es, un supermercado online que compite con los grandes canales de distribución online a nivel nacional.

Gran mecenas de la solidaridad, a raíz de la pandemia se puso como objetivo poder ayudar a las familias necesitadas, dando luz a una de las acciones sociales más trascendentes del Grupo Díaz Cadenas: “Corazones Solidarios”. Con la ayuda e implicación de proveedores, de los propios clientes de sus centros y con mucho tesón, consiguió llegar a la cifra de 1.000 carros de productos de primera necesidad. Más de 150.000 euros destinados a los más desfavorecidos.

Así nació el primer aceite de oliva virgen extra 100 % solidario: El AOVE Maruja Vilches, cuyos beneficios se dedican a proyectos sociales de la asociación. Además, juntos quisieron llevar la cultura a las centros penitenciarios, proponiéndose llevar 1.000 libros a los centros penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000 ejemplares que fueron entregados este verano de 2021.

Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia

Se concede a Don Manuel Damián Álvarez García. Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla hasta el pasado mes de noviembre, en que se jubiló al cumplir la edad reglamentaria, culminando su carrera profesional al servicio público de la administración de Justicia en nuestra provincia, ha obtenido el reconocimiento general por su gran vocación, sentido del deber y excelencia. Desde la Consejería de Justicia se ha apreciado su talante y colaboración en la interlocución de la Junta de Andalucía con todos los operadores jurídicos en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

Ingresó en la carrera judicial en 1975 y tras varios destinos en diferentes órganos jurisdiccionales, entre ellos el del municipio de Écija, en 1987 se convirtió en titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, incorporándose tres años después como magistrado a la Audiencia Provincial de Sevilla, de la que fue elegido presidente por primera vez en 2008 y renovado en el cargo en 2013 y 2018. Elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial por el Congreso de los Diputados en julio de 1996, siendo durante su mandato de cinco años el vocal territorial de Andalucía, presidente de la Comisión Mixta CGPJ-Ministerio de Justicia y presidente de la Comisión de Selección. Ha sido miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formando parte de su Comisión Permanente. En su experiencia docente destaca su participación como profesor del máster de Asesoría Jurídica de Empresas del Centro de Estudios Jurídicos de la Fundación Cajasol así como su autoría de distintos artículos periodísticos y doctrinales.

Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia

La recibe el grupo musical Siempre Así, 30 años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica. El grupo Siempre así es uno de los máximos referentes del folklore más popular de Andalucía, bandera que pasean por España y el mundo con naturalidad y orgullo.

2022 marca el trigésimo aniversario del grupo. La popularidad y el calado de la música de Siempre Así, ha provocado que sean invitados a actuar en las bodas de algunos de los miembros de la Familia Real española y en la de varios de los personajes más populares de España, además de triunfar en los principales escenarios de España, son numerosos los actos y eventos al más alto nivel a los que han puesto música.

El 28 de enero de 2008 recibieron en Madrid, el Premio ¡Bravo! de Música 2007 por su disco: “La Misa de la Alegría” que se estrenó en la Catedral de Sevilla en una solemne Eucaristía impulsada y presidida por el Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, con una asistencia de más de cinco mil personas. Entre otros hitos en su carrera, cabe destacar el año 2019 y el principio del 2020, su espectáculo “Siempre Así Sinfónico” junto al prestigioso director inglés John Richard Durant. El 8 y el 13 de junio de 2019 se representó en el Teatro Real de Madrid con la presencia de su Alteza Real Doña Elena de Borbón, con otro éxito de crítica y además haciendo historia puesto que nunca antes un grupo de las características de Siempre Así había conseguido actuar en el Teatro Real. El 26 de noviembre se presentaron en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador con otro gran éxito de público y una gran repercusión en todo el país.