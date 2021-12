El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado el cierre de la planta de hospitalización de Salud Mental del Hospital de la Merced de Osuna debido a la falta de médicos.

El pasado miércoles, 29 de diciembre, se produjo una nueva baja de otro Facultativo Especialista de Área (FEA) de Psiquiatría del Hospital de la Merced (AGS de Osuna), «motivada por las pésimas condiciones de trabajo de las últimas semanas», han señalado desde el Sindicato. El jueves, 30 de diciembre «y con carácter de urgencia», se tomó la decisión, por parte de Asistencia Sanitaria del SAS, de «proceder al traslado a otros centros hospitalarios de la provincia de los 11 pacientes ingresados en la planta de hospitalización de Salud Mental, al no contar con facultativos suficientes para mantener las guardias médicas y la asistencia a los pacientes agudos en dicho servicio con garantías en los próximos días». Esta tarea para trasladar los pacientes «recayó en exclusiva en un solo facultativo, mientras atendía las urgencias que se iban produciendo durante la tarde», han señalado.

Así, «llegamos a fin de año con un cierre anunciado, que en el SMS pronosticamos hace unos días y, no por ello, menos grave», denuncian. Se ha trasladado al resto de los facultativos de psiquiatría en activo en el servicio que llevarán a cabo su actividad en las consultas de Salud Mental de Atención Comunitaria de Atención Primaria, suspendiéndose la actividad de jornada complementaria al estar cerrada la planta de hospitalización, aclaran. «También se les ha comunicado que se procedería a anular, temporalmente, las reducciones de jornada que venían previamente disfrutando. No sabemos si esto motivará más renuncias que, por supuesto, vendrían a empeorar el problema», han concluido.

Por otro lado, en el centro hospitalario está previsto que tan sólo se realice actividad de Hospital de Día (soportada por FEA de Psicología Clínica casi en su totalidad). Asimismo, se ha planteado que por las tardes haya un FEA de Psiquiatría en el hospital de 13:00 a 20:00 «para básicamente todo: apoyo a hospital de día, interconsultas de otras especialidades, valoración de urgencias y pasar consulta».

En resumen, plantean, «desgraciadamente el AGS de Osuna queda sin posibilidad de ingresar pacientes de Salud Mental, que se tendrán que remitir directamente a otros centros de la provincia, con el complejo traslado que supondrá (normalmente se trata de pacientes que precisan traslado en ambulancia medicalizada, medidas de contención, etc.)». Y respecto al referente hospitalario, a fecha de hoy, «no habrá psiquiatra de forma presencial al que consultar hasta la tarde el próximo lunes 3 de enero, en teoría». Este hecho obligará a consultar aquella patología psiquiátrica que lo precise, tanto de planta de hospitalización como, sobre todo, del Servicio de Urgencias, «por vía telefónica con un centro de referencia, con las dificultades que ello conlleva, y más en este tipo de pacientes».

Desde el Sindicato Médico de Sevilla «nos planteamos por qué no se ha actuado antes; por qué no se llevan a cabo medidas para dotar a los hospitales comarcales de plantillas adecuadas; por qué no se ponen en marcha mejoras previstas y reales para los puestos hospitalarios de difícil cobertura; por qué se mira para otro lado desde la distancia». «Dada la importancia de la Salud Mental, con una demanda en ascenso motivada por la pandemia y tan “defendida” por nuestros políticos, hay que plantearse si es igual de importante para unas poblaciones que para otras». Y es que problemas como este, que se vienen produciendo en otros hospitales comarcales con déficit endémico de determinadas especialidades, «se pueden multiplicar». Y «si las medidas del SAS van a seguir siendo ir cerrando unidades y trasladando pacientes, apaga y vámonos», han denunciado en el comunicado.