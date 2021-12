Que Arahal es el pueblo de mayor producción de aceituna de mesa es una realidad, pero no basta para que durante años la actividad no haya sido tenida en cuenta por las distintas administraciones. Por eso, los agricultores creen que ya es hora de empezar a exigir lo necesario en la infraestructura del municipio, actualmente “muy pobre”. No cuenta con un área de uso exclusivamente agrícola, ni con una circunvalación apropiada para eliminar el tráfico de tractores y maquinaria de las calles del pueblo. Además, ya es “obligatorio” para ellos terminar las obras del Centro de Interpretación de la Aceituna de Mesa, un edificio a pie de la Autovía del 92 que comenzó a construirse hace más de una década y sigue cerrado.

Lo último que se supo de las obras de este centro, una de las reclamaciones de los agricultores, fue a propósito del presupuesto de 2021. Durante su presentación, la delegada de Hacienda, Ana María Barrios, hizo referencia a una partida de 250.000 euros que se destinaría a este fin. Estas inversiones que no acaban de materializarse, fueron una de las reclamaciones de los representantes de la COAG en Arahal que mantuvieron recientemente una reunión en el Ayuntamiento de la localidad.